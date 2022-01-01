На Волинь прибуло майже 700 дітей-сиріт з Одещини

Сьогодні, 4 березня, Волинь транзитом приймає майже 700 дітей-біженців.Про це написав на своїй сторінці у Фейсбук голова Волинської ОВАВони прибули у супроводі дорослих з притулків та інтернатів Одеської області і перебувають зараз у Ковелі.Волиняни забезпечили теплу їжу, відпочинок у безпеці та впевненість в тому, що вони не самі. Далі нададуть транспорт та допоможуть перетнути кордон."Тепла їжа, відпочинок у безпеці та впевненість в тому, що вони не самі. Україна – єдина! Разом до перемоги", - йдеться у дописі.