У Луцьку вночі жінка зі спільником намагалася обікрасти магазин. ВІДЕО

У Луцьку сьогодні, 4 березня, затримали крадіїв в одному із продуктових магазинів, що на вулиці Президента Грушевського.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.Лучанка разом із спільником розбила камінням вікно закладу й намагалася викрасти звідти товарно-матеріальні цінності. Це помітив представник територіальної оборони й негайно на місце викликав поліцію.Зловмисників поліцейські затримали. Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України."Аби уникнути мародерства, закликаємо громадян пильно стежити за власним майном, територіальну оборону та всіх охочих - посилити патрулювання у своїх громадах, особливо в місцях, звідки тимчасово виїхали мешканці. Поліція працює у посиленому режимі та робить усе можливе, щоб не допускати скоєння правопорушень на території області. Наразі відомо, що рівень злочинності в області суттєво знизився", - кажуть у поліції.