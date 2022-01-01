У Луцьку вночі жінка зі спільником намагалася обікрасти магазин. ВІДЕО

У Луцьку вночі жінка зі спільником намагалася обікрасти магазин. ВІДЕО
У Луцьку сьогодні, 4 березня, затримали крадіїв в одному із продуктових магазинів, що на вулиці Президента Грушевського.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

Лучанка разом із спільником розбила камінням вікно закладу й намагалася викрасти звідти товарно-матеріальні цінності. Це помітив представник територіальної оборони й негайно на місце викликав поліцію.

Зловмисників поліцейські затримали. Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

"Аби уникнути мародерства, закликаємо громадян пильно стежити за власним майном, територіальну оборону та всіх охочих - посилити патрулювання у своїх громадах, особливо в місцях, звідки тимчасово виїхали мешканці. Поліція працює у посиленому режимі та робить усе можливе, щоб не допускати скоєння правопорушень на території області. Наразі відомо, що рівень злочинності в області суттєво знизився", - кажуть у поліції.


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Теги: Луцьк, мародери, крадіжки, магазин
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