У Луцьку вночі жінка зі спільником намагалася обікрасти магазин. ВІДЕО
Сьогодні, 10:47
У Луцьку сьогодні, 4 березня, затримали крадіїв в одному із продуктових магазинів, що на вулиці Президента Грушевського.
Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Лучанка разом із спільником розбила камінням вікно закладу й намагалася викрасти звідти товарно-матеріальні цінності. Це помітив представник територіальної оборони й негайно на місце викликав поліцію.
Зловмисників поліцейські затримали. Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.
"Аби уникнути мародерства, закликаємо громадян пильно стежити за власним майном, територіальну оборону та всіх охочих - посилити патрулювання у своїх громадах, особливо в місцях, звідки тимчасово виїхали мешканці. Поліція працює у посиленому режимі та робить усе можливе, щоб не допускати скоєння правопорушень на території області. Наразі відомо, що рівень злочинності в області суттєво знизився", - кажуть у поліції.
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Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Лучанка разом із спільником розбила камінням вікно закладу й намагалася викрасти звідти товарно-матеріальні цінності. Це помітив представник територіальної оборони й негайно на місце викликав поліцію.
Зловмисників поліцейські затримали. Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.
"Аби уникнути мародерства, закликаємо громадян пильно стежити за власним майном, територіальну оборону та всіх охочих - посилити патрулювання у своїх громадах, особливо в місцях, звідки тимчасово виїхали мешканці. Поліція працює у посиленому режимі та робить усе можливе, щоб не допускати скоєння правопорушень на території області. Наразі відомо, що рівень злочинності в області суттєво знизився", - кажуть у поліції.
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