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ЗСУ знищили першого російського генерала

ЗСУ знищили першого російського генерала
ЗСУ знищили російського генерала - замкомандуючого 41-ї армії генерал-майора Суховецького.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

"Перший пішов! Першого російського генерала окупанта знищено в Україні. Приготуватись іншим! Або, панове Генерали – доповідайте на гору, що вторгнення в Україну, це кривава авантюра, яка погубить Росію, якщо її не зупинити негайно!", - написав він.

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Теги: ЗСУ, знищили генерала, рсоійський генерал, війна
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