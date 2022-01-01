ЗСУ знищили першого російського генерала

Суховецького.



Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України



"Перший пішов! Першого російського генерала окупанта знищено в Україні. Приготуватись іншим! Або, панове Генерали – доповідайте на гору, що вторгнення в Україну, це кривава авантюра, яка погубить Росію, якщо її не зупинити негайно!", - написав він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. ЗСУ знищили російського генерала - замкомандуючого 41-ї армії генерал-майораПро це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко. "Перший пішов! Першого російського генерала окупанта знищено в Україні. Приготуватись іншим! Або, панове Генерали – доповідайте на гору, що вторгнення в Україну, це кривава авантюра, яка погубить Росію, якщо її не зупинити негайно!", - написав він.

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