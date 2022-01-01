Українські військові збили російський літак під Затокою на Одещині

Українські військові збили російський літак під Затокою на Одещині
Під курортною Затокою на Одещині збили російський літак, який атакував один з об’єктів військової інфраструктури.

Про це повідомляє пресслужба ВМС ЗС України.

"Підрозділ ППО під курортною Затокою збив російський літак, що атакував один із об’єктів військової інфраструктури. Пілота, який встиг катапультуватися, розшукують", - йдеться в повідомленні.

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Теги: Росія, Україна, війна, Одеса
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