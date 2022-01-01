Українські військові збили російський літак під Затокою на Одещині
Сьогодні, 11:19
Під курортною Затокою на Одещині збили російський літак, який атакував один з об’єктів військової інфраструктури.
Про це повідомляє пресслужба ВМС ЗС України.
"Підрозділ ППО під курортною Затокою збив російський літак, що атакував один із об’єктів військової інфраструктури. Пілота, який встиг катапультуватися, розшукують", - йдеться в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє пресслужба ВМС ЗС України.
"Підрозділ ППО під курортною Затокою збив російський літак, що атакував один із об’єктів військової інфраструктури. Пілота, який встиг катапультуватися, розшукують", - йдеться в повідомленні.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
«Росіяни поступово скорочують вимоги», – Арестович
Сьогодні, 11:26
Українські військові збили російський літак під Затокою на Одещині
Сьогодні, 11:19
ЗСУ знищили першого російського генерала
Сьогодні, 10:55