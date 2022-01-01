Українські військові збили російський літак під Затокою на Одещині





Про це повідомляє пресслужба ВМС ЗС України.



"Підрозділ ППО під курортною Затокою збив російський літак, що атакував один із об’єктів військової інфраструктури. Пілота, який встиг катапультуватися, розшукують", - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Під курортною Затокою на Одещині збили російський літак, який атакував один з об’єктів військової інфраструктури.Про це повідомляє пресслужба ВМС ЗС України."Підрозділ ППО під курортною Затокою збив російський літак, що атакував один із об’єктів військової інфраструктури. Пілота, який встиг катапультуватися, розшукують", - йдеться в повідомленні.

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