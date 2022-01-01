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«Росіяни поступово скорочують вимоги», – Арестович

«Росіяни поступово скорочують вимоги», – Арестович
Росія, яка напала на Україну 24 лютого, поступово скорочує вимоги під час переговорів. Окупанти зрозуміли, що досягти своїх політичних цілей військовим шляхом їм не вдається.

Про це радник голови Офісу президента України Олексій Арестович розповів під час телемарафону на 1+1, пише ТСН.

"Вони припинили розмовляти про денацифікацію і так далі. І заговорили про… Про позаблоковий статус навіть не дуже педалювали цю тему. Йшлося про недопущення розміщення в Україні окремих видів наступальної зброї. Зменшення вимог показує, що вони розуміють, що досягнути політичних цілей, які вони поставили перед собою, військовим шляхом не вдається", - сказав Арестович.

Він також нагадав про єдину домовленість, якої вдалося досягнути під час вчорашніх перемовин. Йдеться про надання гуманітарної допомоги або гуманітарних коридорів.

"Виникла теоретична домовленість, порозуміння сторін, щодо надання гуманітарної допомоги або гуманітарних коридорів оточеним містам в Україні, містам, які потерпають від російської навали. Це дуже добре, бо безпека мешканців номер. Ця домовленість буде підтримана міжнародною спільнотою", - сказав він.

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Теги: Арестович, умови, Росія, Україна
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