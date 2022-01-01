«Ми пережили ніч, яка могла зупинити історію України та Європи», – Зеленський





Про це у відеозверненні сказав президент України Володимир Зеленський.



"Російські танкісти знали, що вони обстрілюють. Це терор небаченого рівня. В Україні - 15 атомних блоків, а у російських військових повністю відбита пам'ять про Чорнобиль. Про цю світову трагедію!" - сказав Зеленський.



Президент звернувся до росіян щодо трагедії на Чорнобильській АЕС і заявив, що це не повинно повторюватись, тому жителі не повинні мовчати.



Велика Британія скликає Раду безпеки ООН через цю атаку, МАГАТЕ запускає свій Центр інцидентів та НС в режимі цілодобового реагування.



"Потрібне негайне закриття неба над Україною. Бо тільки це може гарантувати, що Росія не битиме хоча б ракетами та авіабомбами в атомні об'єкти", - заявив Зеленський.



Нагадаємо,



Станом на 5 ранку 4 березня ситуація дуже загрозлива. Президент України Джо Байденом, а також генеральним директором Міжнародного агентства з ядерної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Гроссі.



Він закликав європейських лідерів не допустити "кінця Європи" через загрозу вибуху на атомній станції в Енергодарі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні вночі, 4 березня, російські війська атакували найбільше в Європі АЕС у Запорізькій області. І це могла б бути в рази більше трагедія, як у Чорнобилі.Про це у відеозверненні сказав президент України"Російські танкісти знали, що вони обстрілюють. Це терор небаченого рівня. В Україні - 15 атомних блоків, а у російських військових повністю відбита пам'ять про Чорнобиль. Про цю світову трагедію!" - сказав Зеленський.Президент звернувся до росіян щодо трагедії на Чорнобильській АЕС і заявив, що це не повинно повторюватись, тому жителі не повинні мовчати.Велика Британія скликає Раду безпеки ООН через цю атаку, МАГАТЕ запускає свій Центр інцидентів та НС в режимі цілодобового реагування."Потрібне негайне закриття неба над Україною. Бо тільки це може гарантувати, що Росія не битиме хоча б ракетами та авіабомбами в атомні об'єкти", - заявив Зеленський.Нагадаємо, на підступах до Запорізької атомної електростанції тривають запеклі бої . Внаслідок обстрілу виникла пожежа.Станом на 5 ранку 4 березня ситуація дуже загрозлива. Президент України Володимир Зеленський виступив з екстреним зверненням через обстріл російськими військовими обʼєктів Запорізької атомної електростанції . Він розповів, що вже говорив про це з кількома світовими лідерами, включно з президентом США, а також генеральним директором Міжнародного агентства з ядерної енергії (МАГАТЕ)Він закликав європейських лідерів не допустити "кінця Європи" через загрозу вибуху на атомній станції в Енергодарі.

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