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«Ми пережили ніч, яка могла зупинити історію України та Європи», – Зеленський

«Ми пережили ніч, яка могла зупинити історію України та Європи», – Зеленський
Сьогодні вночі, 4 березня, російські війська атакували найбільше в Європі АЕС у Запорізькій області. І це могла б бути в рази більше трагедія, як у Чорнобилі.

Про це у відеозверненні сказав президент України Володимир Зеленський.

"Російські танкісти знали, що вони обстрілюють. Це терор небаченого рівня. В Україні - 15 атомних блоків, а у російських військових повністю відбита пам'ять про Чорнобиль. Про цю світову трагедію!" - сказав Зеленський.

Президент звернувся до росіян щодо трагедії на Чорнобильській АЕС і заявив, що це не повинно повторюватись, тому жителі не повинні мовчати.

Велика Британія скликає Раду безпеки ООН через цю атаку, МАГАТЕ запускає свій Центр інцидентів та НС в режимі цілодобового реагування.

"Потрібне негайне закриття неба над Україною. Бо тільки це може гарантувати, що Росія не битиме хоча б ракетами та авіабомбами в атомні об'єкти", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, на підступах до Запорізької атомної електростанції тривають запеклі бої. Внаслідок обстрілу виникла пожежа.

Станом на 5 ранку 4 березня ситуація дуже загрозлива. Президент України Володимир Зеленський виступив з екстреним зверненням через обстріл російськими військовими обʼєктів Запорізької атомної електростанції. Він розповів, що вже говорив про це з кількома світовими лідерами, включно з президентом США Джо Байденом, а також генеральним директором Міжнародного агентства з ядерної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Гроссі.

Він закликав європейських лідерів не допустити "кінця Європи" через загрозу вибуху на атомній станції в Енергодарі.


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Теги: АЕС, Енергодар, Зеленський, катастрофа
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