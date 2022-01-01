На Харківщині затримали коригувальника вогню російських окупантів





Про це повідомляє Міністерство оборони України.



Під час огляду багажного відділення автівки прикордонники виявили АКС-74, 240 набоїв до нього, квадрокоптер, 50 тис. грн., військовий квиток, паспорт та мобільний телефон, в якому зафіксовано з’єднання з останніми абонентами під ім’ям «Гармата», «Куратор».



Мету свого перебування в районі блокпосту громадянин пояснити не зміг.

Посібника злочинної діяльності ЗСУ РФ передано співробітникам СБУ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На блокпосту в районі н.п. Селекційна прикордонний наряд відділу «Дергачі» Харківського загону затримав корегувальника вогню противника, громадянина України 1989 р.н., який їхав автомобілем Lexus.Про це повідомляє Міністерство оборони України.Під час огляду багажного відділення автівки прикордонники виявили АКС-74, 240 набоїв до нього, квадрокоптер, 50 тис. грн., військовий квиток, паспорт та мобільний телефон, в якому зафіксовано з’єднання з останніми абонентами під ім’ям «Гармата», «Куратор».Мету свого перебування в районі блокпосту громадянин пояснити не зміг.Посібника злочинної діяльності ЗСУ РФ передано співробітникам СБУ.

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