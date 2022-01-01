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«Наші військові відмінно виконують свою роботу», – Погуляйко розповів про ситуацію в області

«Наші військові відмінно виконують свою роботу», – Погуляйко розповів про ситуацію в області
Ніч на 9 день війни, 4 лютого, у Волинській області пройшла спокійно, кордони області не порушені.

Про це йдеться у зверненні голови ОВА Юрія Погуляйка.

"Багато людей стривожені через інформацію Генштабу ЗСУ щодо руху окупантів у Волинському напрямку. За термінологією військових «Волинський напрямок» включає у себе не лише Волинську область. У сьогоднішній оперативній інформації Генштабу ЗСУ зазначенні населенні пункти Київської області", - сказав голова ОВА.

"Наші військові відмінно виконують свою роботу, а нам лишається добре виконувати свою. Адже у кожного свій фронт робіт – хтось допомагає та підтримує військових, хтось забезпечує життєдіяльність області", - резюмував Погуляйко.

Він додав, що Волинь піклується про своїх мешканців, а також допомагає іншим областям.

Нагадаємо, сьогодні, 4 березня, Волинь транзитом приймає майже 700 дітей-біженців.

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Теги: Погуляйко, Волинь, ситуація
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