На Волинь прибуде майже 700 дітей-сиріт з Одещини
Сьогодні, 10:19
Сьогодні, 4 березня, Волинь транзитом приймає майже 700 дітей-біженців.
Про це написав на своїй сторінці у Фейсбук голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
Вони прибули у супроводі дорослих з притулків та інтернатів Одеської області.
"Тепла їжа, відпочинок у безпеці та впевненість в тому, що вони не самі. Україна – єдина! Разом до перемоги", - йдеться у дописі.
Фото – ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це написав на своїй сторінці у Фейсбук голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
Вони прибули у супроводі дорослих з притулків та інтернатів Одеської області.
"Тепла їжа, відпочинок у безпеці та впевненість в тому, що вони не самі. Україна – єдина! Разом до перемоги", - йдеться у дописі.
Фото – ілюстративне.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
«Наші військові відмінно виконують свою роботу», – Погуляйко розповів про ситуацію в області
Сьогодні, 10:27
На Волинь прибуде майже 700 дітей-сиріт з Одещини
Сьогодні, 10:19
Поліщук доповів про ситуацію в Луцьку на ранок 4 березня. ВІДЕО
Сьогодні, 10:14
Росія поставила світ на межу ядерного Армагедону, – Стефанчук закликав закрити небо над Україною
Сьогодні, 09:59
Зеленський пережив три замахи за тиждень, – ЗМІ
Сьогодні, 09:45