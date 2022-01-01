На Волинь прибуде майже 700 дітей-сиріт з Одещини

На Волинь прибуде майже 700 дітей-сиріт з Одещини
Сьогодні, 4 березня, Волинь транзитом приймає майже 700 дітей-біженців.

Про це написав на своїй сторінці у Фейсбук голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

Вони прибули у супроводі дорослих з притулків та інтернатів Одеської області.

"Тепла їжа, відпочинок у безпеці та впевненість в тому, що вони не самі. Україна – єдина! Разом до перемоги", - йдеться у дописі.

Фото – ілюстративне.

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Теги: діти, біженці, Волинь
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