Поліщук доповів про ситуацію в Луцьку на ранок 4 березня. ВІДЕО

Ніч у Луцькій громаді пройшла спокійно.Про це повідомив мер Луцька"Всі комунальні служби, підприємства та організації працююють у штатному режимі, громадський транспорт працює в режимі вихідного дня. На жаль, з`являються псевдоволонери, які хочуть нажитися на чужій допомозі. До нас звертаються люди, які просять про поміч, ми намагаємося з`ясувати деталі, але вони нічого не можуть пояснити. Тому прошу перевіряти інформацію щодо тих людей, з якими ви працюєте", - сказав мер Луцька.