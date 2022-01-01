Поліщук доповів про ситуацію в Луцьку на ранок 4 березня. ВІДЕО

Поліщук доповів про ситуацію в Луцьку на ранок 4 березня. ВІДЕО
Ніч у Луцькій громаді пройшла спокійно.

Про це повідомив мер Луцька Ігор Поліщук.

"Всі комунальні служби, підприємства та організації працююють у штатному режимі, громадський транспорт працює в режимі вихідного дня. На жаль, з`являються псевдоволонери, які хочуть нажитися на чужій допомозі. До нас звертаються люди, які просять про поміч, ми намагаємося з`ясувати деталі, але вони нічого не можуть пояснити. Тому прошу перевіряти інформацію щодо тих людей, з якими ви працюєте", - сказав мер Луцька.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, війна, ситуація
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Крізь призму війни: добрі новини першого дня весни від ВолиньPost. ПІДБІРКА
Добрі новини у лихий час: волинський бізнес продовжує допомагати Україні
Добрі новини у лихий час: як волинський бізнес кинувся на допомогу Україні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Наші військові відмінно виконують свою роботу», – Погуляйко розповів про ситуацію в області
Сьогодні, 10:27
На Волинь прибуде майже 700 дітей-сиріт з Одещини
Сьогодні, 10:19
Поліщук доповів про ситуацію в Луцьку на ранок 4 березня. ВІДЕО
Сьогодні, 10:14
Росія поставила світ на межу ядерного Армагедону, – Стефанчук закликав закрити небо над Україною
Сьогодні, 09:59
Зеленський пережив три замахи за тиждень, – ЗМІ
Сьогодні, 09:45
Схожі новини
«Кордони не порушені», – обласна військова адміністрація про ситуацію на Волині станом на ранок 2 березня. ВІДЕО «Кордони не порушені», – обласна військова адміністрація про ситуацію на Волині станом на ранок 2 березня. ВІДЕО
02 березень, 11:13
Як минула ніч на Волині 26 лютого Як минула ніч на Волині 26 лютого
26 лютий, 07:56
«Наші військові відмінно виконують свою роботу», – Погуляйко розповів про ситуацію в області «Наші військові відмінно виконують свою роботу», – Погуляйко розповів про ситуацію в області
Сьогодні, 10:27
Яка ситуація на Волині станом на 21:00 3 березня Яка ситуація на Волині станом на 21:00 3 березня
03 березень, 21:56
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Наші військові відмінно виконують свою роботу», – Погуляйко розповів про ситуацію в області
Сьогодні, 10:27
 0
На Волинь прибуде майже 700 дітей-сиріт з Одещини
Сьогодні, 10:19
 0
Поліщук доповів про ситуацію в Луцьку на ранок 4 березня. ВІДЕО
Сьогодні, 10:14
 0
Росія поставила світ на межу ядерного Армагедону, – Стефанчук закликав закрити небо над Україною
Сьогодні, 09:59
 0
Зеленський пережив три замахи за тиждень, – ЗМІ
Сьогодні, 09:45
 0
Медіа
відео
1/8