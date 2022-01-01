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Білоруські військові отримали наказ про наступ у напрямку Волині

Білоруські військові отримали наказ про наступ у напрямку Волині
На Волинському напрямку ЗС України утримують визначені рубежі. За наявною інформацією командування військової частини отримало наказ про перетин кордону з Україною

Про це інформують у Генштабі ЗСУ.

На території Республіки Білорусь, по той бік українсько-білоруського кордону, у лісистій місцевості розміщена 38 окрема десантно-штурмова бригада ЗС Республіки Білорусь.

Доведення бойового наказу буде здійснено після перетину кордону.

Зазначаємо, що за поясненням військових, коли йдеться про волинський напрямок у цьому контексті, то мають на увазі усі три прикордонні області - Рівненську, Житомирську та Волинську.

"Морально-психологічний стан десантників вкрай низький. Офіцери та солдати не бажають виконувати роль російських найманців. Значна кількість висловилась за припинення контрактів, термін яких у більшості спливає в травні", -з інформують у Генштабі.

На Сіверщині механізовані та танкові частини стійко утримують оборону на зайнятих рубежах довкола Чернігова.

На Слобожанщині механізовані частини Збройних Сил України ефективно ведуть оборонні бої з переважаючими силами ворога, на окремих напрямках мають успіх. Противник несе великі втрати.

Угруповання Об’єднаних сил у ході важких оборонних боїв зірвало плани російських загарбників та не допустило виходу противника на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

Українське місто Маріуполь залишається прикладом героїчного спротиву російській навалі.

На тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей триває формування частин з резервістів, призваних у січні-лютому 2022 року. За планами російських кураторів маршеві роти будуть терміново перекидати під Харків. Мобілізовані чоловіки висловлюють гостре невдоволення.

На Приморському напрямку підрозділи ЗС України ведуть оборонну операцію в операційній зоні та здійснюють прикриття частини морського узбережжя. Частина сил виконує завдання з недопущення прориву противника з району населених пунктів Херсон та Миколаїв.

Угруповання оборони міста Києва продовжує відбиття наступу ворога, нанесення йому вогневого ураження та утримання оборонних рубежів навколо міста та основних аеродромів. Не маючи успіху противник вдається до обстрілів цивільних будинків з південно-західних околиць української столиці.


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Теги: Білорусь, кордон, наступ, війна, Волинь
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