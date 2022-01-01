У Луцьку каратимуть підприємців, які завищують ціни у воєнний стан

День 3 березня у Луцьку був спокійний, без непередбачуваних ситуацій.Про це розповів мер ЛуцькаУ Луцькій громаді запровадили навчання, які пов'язані з введенням воєнного стану, вони складаються із 3 блоків, де навчають базових навичок самообороні.Надходять прохання від силовиків на блокпостах щодо проблем з перевіркою авто через тонування вікон. Тому мер просить водіїв розтонувати вікна, хто має можливість це зробити.Надходить чимало скарг, що деякі магазини завищують ціни."Ми фіксуємо зараз все, хто за якими цінами продає, хто дійсно спекулює, хто хоче нажитися у такий час на людях і я застерігаю вас від цього. Тому, коли закінчиться війна, ми переможемо, то до цього списку повернемось, тому прошу вас бути людьми", - сказав мер.Він розповів, що сьогодні завершили встановлення нової системи оповіщення у районі ЛПЗ, у Палаці урочистих подій і завтра біля Дубнівської буде встановлена остання система."Уже надходять скарги на те, що сирена працює надто голосно. Нічого не зробиш, воєнний стан. Краще, щоб люди чули цей сигнал про небезпеку", - резюмував Поліщук.