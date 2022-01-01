У Харкові продовжують обстрілювати будинки

Внаслідок обстрілів багатоповерхових житлових будинків у мікрорайоні Харкова Північна Салтівка зруйновано будівлі та споруди.Про це інформують у ДСНС.У ДСНС інформують, що 3 березня близько 15:40 в мікрорайоні Північна Салтівка м. Харків, внаслідок обстрілів багатоповерхових житлових будинків сталося руйнування будівель та споруд.Станом на 17:15 від ДСНС на пошуки, рятування людей та гасіння загорань залучено 70 осіб та 20 од. техніки.Суспільне.Харків із посиланням на джерело в ДСНС повідомляє, що після обстрілу Харкова у четвер спалахнули пожежі у понад 40 багатоквартирних та приватних будинках. При цьому більшість викликів надходять із Салтівки.Водночас Харківський аероклуб ім. В.С. Гризодубової ТСО України повідомляє, що аеродром "Коротич" Харківського аероклубу знищено нальотом авіації противника. Інфраструктура аеродрому і літаки приведено у неробочий стан.