Російські окупанти обстріляли лікарню у Запоріжжі





Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація у телеграм-каналі.



Чотири людини зазнали тяжкі поранення, троє загинуло від отриманих поранень.



Матеріальні збитки значні. Пошкоджено приймальне, реанімаційне та хірургічне відділення.



Наразі є проблеми з водо та електропостачанням, опаленням.



Колектив лікарні продовжує надавати медичну допомогу населенню Василівської громади.



Зазначимо, що дії російських окупаційних військ є прямим порушенням Гаазької і Женевської конвенції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 1 та 2 березня окупанти обстріляли хірургічний та санітарний відділи КНП “Василівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування”.Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація у телеграм-каналі.Чотири людини зазнали тяжкі поранення, троє загинуло від отриманих поранень.Матеріальні збитки значні. Пошкоджено приймальне, реанімаційне та хірургічне відділення.Наразі є проблеми з водо та електропостачанням, опаленням.Колектив лікарні продовжує надавати медичну допомогу населенню Василівської громади.Зазначимо, що дії російських окупаційних військ є прямим порушенням Гаазької і Женевської конвенції.

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