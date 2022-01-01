Російські окупанти обстріляли лікарню у Запоріжжі

Російські окупанти обстріляли лікарню у Запоріжжі
1 та 2 березня окупанти обстріляли хірургічний та санітарний відділи КНП “Василівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування”.

Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація у телеграм-каналі.

Чотири людини зазнали тяжкі поранення, троє загинуло від отриманих поранень.

Матеріальні збитки значні. Пошкоджено приймальне, реанімаційне та хірургічне відділення.

Наразі є проблеми з водо та електропостачанням, опаленням.

Колектив лікарні продовжує надавати медичну допомогу населенню Василівської громади.

Зазначимо, що дії російських окупаційних військ є прямим порушенням Гаазької і Женевської конвенції.

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Теги: Росія, Україна, війна
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