Російські окупанти обстріляли лікарню у Запоріжжі
Сьогодні, 18:23
1 та 2 березня окупанти обстріляли хірургічний та санітарний відділи КНП “Василівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування”.
Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація у телеграм-каналі.
Чотири людини зазнали тяжкі поранення, троє загинуло від отриманих поранень.
Матеріальні збитки значні. Пошкоджено приймальне, реанімаційне та хірургічне відділення.
Наразі є проблеми з водо та електропостачанням, опаленням.
Колектив лікарні продовжує надавати медичну допомогу населенню Василівської громади.
Зазначимо, що дії російських окупаційних військ є прямим порушенням Гаазької і Женевської конвенції.
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Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація у телеграм-каналі.
Чотири людини зазнали тяжкі поранення, троє загинуло від отриманих поранень.
Матеріальні збитки значні. Пошкоджено приймальне, реанімаційне та хірургічне відділення.
Наразі є проблеми з водо та електропостачанням, опаленням.
Колектив лікарні продовжує надавати медичну допомогу населенню Василівської громади.
Зазначимо, що дії російських окупаційних військ є прямим порушенням Гаазької і Женевської конвенції.
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