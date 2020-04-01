Сайти громад Волині зламали й поширили на них фейк про капітуляцію України
Сьогодні, 17:35
На офіційних сторінках територіальних громад Волинської області з’явились публікації про капітуляцію України та підписання мирного договору з РФ від імені президента України, однак, це фейк.
Про це йдеться на офіційній сторінці Волинської ОДА в Телеграм.
Напередодні попереджали про можливість поширення дезінформації.
Закликають НЕ реагувати та НЕ розповсюджувати недостовірну інформацію серед знайомих, у чатах та соціальних мережах.
А також повідомляти про аналогічні повідомлення для їх оперативного усунення.
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Про це йдеться на офіційній сторінці Волинської ОДА в Телеграм.
Напередодні попереджали про можливість поширення дезінформації.
Закликають НЕ реагувати та НЕ розповсюджувати недостовірну інформацію серед знайомих, у чатах та соціальних мережах.
А також повідомляти про аналогічні повідомлення для їх оперативного усунення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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