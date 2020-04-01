Сайти громад Волині зламали й поширили на них фейк про капітуляцію України

публікації про капітуляцію України та підписання мирного договору з РФ від імені президента України, однак, це фейк.



Про це йдеться на офіційній сторінці Волинської ОДА в Телеграм.



Напередодні попереджали про можливість поширення дезінформації.



Закликають НЕ реагувати та НЕ розповсюджувати недостовірну інформацію серед знайомих, у чатах та соціальних мережах.



А також повідомляти про аналогічні повідомлення для їх оперативного усунення.

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