Переговори України і Росії почалися





Про це повідомляє



Член української делегації Давид Арахамія повідомляв, що переговори відбудуться не у Біловезькій пущі.



Також Арахамія заявив, що найменшого, чого очікує Україна – гуманітарні коридори.



Нагадаємо, що 28 лютого українська і російська делегації провели

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Почався другий етап переговорів України та Росії.Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на власне джерело.Член української делегаціїповідомляв, що переговори відбудуться не у Біловезькій пущі.Також Арахамія заявив, що найменшого, чого очікує Україна – гуманітарні коридори.Нагадаємо, що 28 лютого українська і російська делегації провели перший раунд переговорів . Основна мета – обговорення питання припинення вогню і бойових дій на території України.

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