Переговори України і Росії почалися

Переговори України і Росії почалися
Почався другий етап переговорів України та Росії.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на власне джерело.

Член української делегації Давид Арахамія повідомляв, що переговори відбудуться не у Біловезькій пущі.

Також Арахамія заявив, що найменшого, чого очікує Україна – гуманітарні коридори.

Нагадаємо, що 28 лютого українська і російська делегації провели перший раунд переговорів. Основна мета – обговорення питання припинення вогню і бойових дій на території України.

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Теги: Росія, Україна, війна, переговори
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