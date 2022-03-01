Переговори України і Росії почалися
Сьогодні, 17:05
Почався другий етап переговорів України та Росії.
Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на власне джерело.
Член української делегації Давид Арахамія повідомляв, що переговори відбудуться не у Біловезькій пущі.
Також Арахамія заявив, що найменшого, чого очікує Україна – гуманітарні коридори.
Нагадаємо, що 28 лютого українська і російська делегації провели перший раунд переговорів. Основна мета – обговорення питання припинення вогню і бойових дій на території України.
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Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на власне джерело.
Член української делегації Давид Арахамія повідомляв, що переговори відбудуться не у Біловезькій пущі.
Також Арахамія заявив, що найменшого, чого очікує Україна – гуманітарні коридори.
Нагадаємо, що 28 лютого українська і російська делегації провели перший раунд переговорів. Основна мета – обговорення питання припинення вогню і бойових дій на території України.
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