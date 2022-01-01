Російські окупанти обстріляли ракетами вантажне судно під Одесою: корабль потонув





Про це повідомив радник голови МВС Антон Геращенко на своїй сторінці у Фейсбуці.



"Екіпаж складався з 6 осіб. Двоє членів екіпажу знаходяться на рятувальному човні. Разом з кораблем потонуло 4 моряка! Рятувальна операція неможлива, тому що затока знаходиться під прицілом ВМС РФ. Вбивці!" - йдеться у його повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 3 березня, через відмову зайти в морський порт міста Одеси, на перекритій частині Одеської екваторії, окупанти двома ракетами потопили торгове судно "Хелт", що належало естонській компанії та ходило під прапором Панами.Про це повідомив радник голови МВСна своїй сторінці у Фейсбуці."Екіпаж складався з 6 осіб. Двоє членів екіпажу знаходяться на рятувальному човні. Разом з кораблем потонуло 4 моряка! Рятувальна операція неможлива, тому що затока знаходиться під прицілом ВМС РФ. Вбивці!" - йдеться у його повідомленні.

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