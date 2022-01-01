Трактористи Сумщини здобули новий трофей – покинуту ворожу техніку. ВІДЕО
Сьогодні, 16:16
На Сумщині здобули новий трофей – покинуту окупантами техніку.
Про це повідомляє Верховна Рада України в телеграмі з посиланням на Оперативний ЗСУ.
Трактористи забрали самохідну реактивну установку розмінування УР-77. У господарстві знадобиться.
Нагадаємо, українцям пояснили, чи треба декларувати захоплені російські танки та БТРи.
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Про це повідомляє Верховна Рада України в телеграмі з посиланням на Оперативний ЗСУ.
Трактористи забрали самохідну реактивну установку розмінування УР-77. У господарстві знадобиться.
Нагадаємо, українцям пояснили, чи треба декларувати захоплені російські танки та БТРи.
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