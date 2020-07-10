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Путін заявив, що ніяких ракетних обстрілів в містах України немає

Путін заявив, що ніяких ракетних обстрілів в містах України немає
Президент Росії Володимир Путін, який розпочав війну проти України, стверджує, що жодного ракетного обстрілу Києва немає - це все "антиросійська дезінформаційна кампанія".

Про це пише "Українська правда" з посиланням на підконтрольне Кремлю видання "РІА Новини".

Окупанти заявляють, що Путін докладно виклав Макрону російські умови: "насамперед демілітаризація та нейтральний статус України – щоб із її території ніколи не було загрози для Росії".

Путін заявив Макрону, що інформація про ракетні обстріли Києва це неправда: "Твердження про ракетні обстріли і бомбардування Києва, що нібито ведуться, та інших українських міст не відповідають дійсності і є елементами антиросійської дезінформаційної кампанії".

Також у Кремлі повідомили, що Путін заявив Макрону, що завдання війни, яку він розпоча в Україні, будуть виконані, а "спроби виграти час шляхом затягування переговорів призведуть лише до того, що у переговорній позиції РФ з'являться додаткові вимоги до Києва".

Крім того, Путін знову заявив, що "істотну роль у державній політиці Києва відіграють "неонацисти".

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Теги: Путін, Макрон, розмова
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