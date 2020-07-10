Путін заявив, що ніяких ракетних обстрілів в містах України немає

Володимир Путін, який розпочав війну проти України, стверджує, що жодного ракетного обстрілу Києва немає - це все "антиросійська дезінформаційна кампанія".



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Окупанти заявляють, що Путін докладно виклав Макрону російські умови: "насамперед демілітаризація та нейтральний статус України – щоб із її території ніколи не було загрози для Росії".



Путін заявив Макрону, що інформація про ракетні обстріли Києва це неправда: "Твердження про ракетні обстріли і бомбардування Києва, що нібито ведуться, та інших українських міст не відповідають дійсності і є елементами антиросійської дезінформаційної кампанії".



Також у Кремлі повідомили, що Путін заявив Макрону, що завдання війни, яку він розпоча в Україні, будуть виконані, а "спроби виграти час шляхом затягування переговорів призведуть лише до того, що у переговорній позиції РФ з'являться додаткові вимоги до Києва".



Крім того, Путін знову заявив, що "істотну роль у державній політиці Києва відіграють "неонацисти".



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Президент Росіїякий розпочав війну проти України, стверджує, що жодного ракетного обстрілу Києва немає - це все "антиросійська дезінформаційна кампанія".Про це пише "Українська правда" з посиланням на підконтрольне Кремлю видання "РІА Новини".Окупанти заявляють, що Путін докладно виклав Макрону російські умови: "насамперед демілітаризація та нейтральний статус України – щоб із її території ніколи не було загрози для Росії".Путін заявив Макрону, що інформація про ракетні обстріли Києва це неправда: "Твердження про ракетні обстріли і бомбардування Києва, що нібито ведуться, та інших українських міст не відповідають дійсності і є елементами антиросійської дезінформаційної кампанії".Також у Кремлі повідомили, що Путін заявив Макрону, що завдання війни, яку він розпоча в Україні, будуть виконані, а "спроби виграти час шляхом затягування переговорів призведуть лише до того, що у переговорній позиції РФ з'являться додаткові вимоги до Києва".Крім того, Путін знову заявив, що "істотну роль у державній політиці Києва відіграють "неонацисти".

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