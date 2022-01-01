Біля Сум поліцейські з теробороною затримали чотирьох військових РФ

Неподалік від міста Суми поліцейські разом з представниками територіальної оборони затримали 4 військовослужбовців Російської Федерації.Про це повідомляє Національна поліція України в Телеграм.Як пояснили нападники, вони прямували в сторону дому, бо в них закінчилось пальне та їжа.Наразі всі вони затримані та доставлені до поліції, де будуть з'ясовані всі обставини їх перебування у нашій державі. Вони будуть відповідати за кожен вчинений злочин проти нашої країни та українського народу.