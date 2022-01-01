Біля Сум поліцейські з теробороною затримали чотирьох військових РФ

Біля Сум поліцейські з теробороною затримали чотирьох військових РФ
Неподалік від міста Суми поліцейські разом з представниками територіальної оборони затримали 4 військовослужбовців Російської Федерації.

Про це повідомляє Національна поліція України в Телеграм.

Як пояснили нападники, вони прямували в сторону дому, бо в них закінчилось пальне та їжа.

Наразі всі вони затримані та доставлені до поліції, де будуть з'ясовані всі обставини їх перебування у нашій державі. Вони будуть відповідати за кожен вчинений злочин проти нашої країни та українського народу.

Біля Сум поліцейські з теробороною затримали чотирьох військових РФ
Біля Сум поліцейські з теробороною затримали чотирьох військових РФ
Біля Сум поліцейські з теробороною затримали чотирьох військових РФ
Біля Сум поліцейські з теробороною затримали чотирьох військових РФ

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Теги: Війна, окупанти, тероборона, поліцейські
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