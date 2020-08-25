У Telegram з'явився бот, який може зламати і викрасти акаунт

У Telegram з'явився бот, який може зламати і викрасти акаунт
В Центрі протидії дезінформації при РНБО України повідомили про нового чат-бота в Telegram, який взламує та краде акаунти користувачів.

Про це повідомляють у телеграмі Держспецзв'язку.

В повідомленні приведений приклад чат-бота @DdosInstruction_bot, який, начеб то, надає "інструкцію з кібервійни". Коли його запустити на своєму пристрої, він пропонує користувачу "перевірити акаунт". Як тільки "перевірка" пройдена, людина втрачає доступ до свого акаунта. Це означає, що надалі злочинці можуть використовувати його в своїх цілях.

Як запобігти подібній ситуації:

- увімкніть двоетапну перевірку для Telegram (перейдіть в "Налаштування" — "Приватність та безпека" — "Двоетапна перевірка");
- будьте уважними і використовуйте лише офіційні чат-боти (офіційний чат-бот Служби безпеки України: @stop_russian_war_bot та офіційний чат-бот з фіксації злочинів Росії для Гааги: @tribunal_ua_bot).

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Теги: Телеграм, бот
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