У Telegram з'явився бот, який може зламати і викрасти акаунт
Сьогодні, 15:45
В Центрі протидії дезінформації при РНБО України повідомили про нового чат-бота в Telegram, який взламує та краде акаунти користувачів.
Про це повідомляють у телеграмі Держспецзв'язку.
В повідомленні приведений приклад чат-бота @DdosInstruction_bot, який, начеб то, надає "інструкцію з кібервійни". Коли його запустити на своєму пристрої, він пропонує користувачу "перевірити акаунт". Як тільки "перевірка" пройдена, людина втрачає доступ до свого акаунта. Це означає, що надалі злочинці можуть використовувати його в своїх цілях.
Як запобігти подібній ситуації:
- увімкніть двоетапну перевірку для Telegram (перейдіть в "Налаштування" — "Приватність та безпека" — "Двоетапна перевірка");
- будьте уважними і використовуйте лише офіційні чат-боти (офіційний чат-бот Служби безпеки України: @stop_russian_war_bot та офіційний чат-бот з фіксації злочинів Росії для Гааги: @tribunal_ua_bot).
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Про це повідомляють у телеграмі Держспецзв'язку.
В повідомленні приведений приклад чат-бота @DdosInstruction_bot, який, начеб то, надає "інструкцію з кібервійни". Коли його запустити на своєму пристрої, він пропонує користувачу "перевірити акаунт". Як тільки "перевірка" пройдена, людина втрачає доступ до свого акаунта. Це означає, що надалі злочинці можуть використовувати його в своїх цілях.
Як запобігти подібній ситуації:
- увімкніть двоетапну перевірку для Telegram (перейдіть в "Налаштування" — "Приватність та безпека" — "Двоетапна перевірка");
- будьте уважними і використовуйте лише офіційні чат-боти (офіційний чат-бот Служби безпеки України: @stop_russian_war_bot та офіційний чат-бот з фіксації злочинів Росії для Гааги: @tribunal_ua_bot).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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У Telegram з'явився бот, який може зламати і викрасти акаунт
Сьогодні, 15:45