Ізоляція санкціями: список світових брендів, яких в Росії більше не буде
Сьогодні, 15:25
Станом на 3 березня працювати в Росії чи співпрацювати з країною та її громадянами, постачати туди свою продукцію та сервіси відмовилися майже сотня компаній.
Про це пише ТСН.
Apple Pay – повний блок.
Apple – повний вихід із ринку.
Adidas – відмова від роботи зі збірною з футболу.
Audi – виходять із ринку.
AMD – заборона постачання мікрочіпів і незабаром заборона постачання відеокарт.
Amazon – повний блок всього рітейлу.
Adobe – повний блок.
British Petrolium – вийшли з "Роснефти" 20% акцій.
BBC – відкликання ліцензій на мовлення.
BMW – закриває заводи, блокує постачання.
Bolt – вихід із ринку.
Boeing – вихід із ринку.
Chevrolet – виходять з ринку.
Cannes Festival – блок російської делегації.
Canon – інтернет-магазин техніки йде з російського ринку.
Cadillac – виходять з ринку.
Carlsberg – обмеження експорту.
Cex Io – крипто-майданчик блокує російських користувачів.
Cinema 4D – не працює програма.
Coca Cola – вихід із ринку.
Danone – вихід із ринку разом із дочірньою компанією "Простоквашино".
Disney – скасування всіх фільмів.
Dell – вихід з ринку.
Dropbox – припиняє працювати в Росії за кілька днів.
DHL – вихід з ринку.
Embraer - бразильський авіабудівний конгломерат перестає постачати до Росії запчастини для літаків свого виробництва. Таких літаків у РФ 15, їх використовує авіакомпанія S7 на внутрішніх машрутах.
Eurovision – дискваліфікація.
Ericsson – вихід з ринку.
Exxon Mobil – відкликають усіх фахівців із нафтових компаній Росії.
Etsy – блок усіх балансів на російських рахунках.
Facebook – блокування акаунтів російських ЗМІ.
FedEx – повна заборона постачання.
Formula 1 – скасування турніру в Сочі.
Ford – закриває усі магазини.
FIFA – дискваліфікація збірної на ЧС та заборона на проведення будь-яких міжнародних матчів у Росії.
Google Pay – частковий блок.
Google Maps – блок інформації для Росії.
General Motors – зупиняє експорт.
HP – заборона ввезення.
H&M – бренд одягу припинив продажі в Росії.
Harley Davidson – припинення постачання.
Instagram – блокування пропаганди.
Intel – заборона постачання мікрочіпів.
Jaguar – виходять з ринку.
Jooble – видалили сервіс та зробили заяву.
KUNA – вихід з ринку.
Lenovo – вихід з ринку
LinkedIn – готуються до повного виходу з країни.
MOK – скасування всіх змагань.
Mastercard – призупинення виробництва карток, відключення кількох банків.
Maersk – зупинка поставок в/з Росії – прощавай одяг з Aliexpress і ASOS.
Mercedes-Benz – вихід з країни.
Megogo – видалення всіх російських фільмів.
Metro – звільнення 10 тис. працівників.
Mitsubishi – звільнення працівників 141 сервісного центру.
Microsoft Office – обговорюється широкий комплекс заходів.
Mobile World Congress – відмова акредетації для делегації з Росії.
NFT – блок коштів користувачів з Росії та Білорусі, переказ їхніх грошей Україні.
NHL – повний блок для гравців з Росії.
Netflix – блок для російських підписок, зупинка виробництва російських серіалів.
Nike – закривають усі магазини.
Nintendo – заборона на покупки в рублях.
Nestle – закриває всі 6 фабрик у Росії.
Nokia – припинила постачання свого обладнання до Росії та співпрацю з російськими партнерами.
OnlyFans – блокування країни.
Oracle – припинення всіх операцій в Росії.
Paysera – блокування.
PayPal – заморозка рахунків на виведення.
Paramount – блок кінопрокату.
Parimatch – відкликали франшизу.
Play Station – неможливо здійснити оплату.
Pornhub – заборона доступу до контенту.
Porsche – вихід з Росії.
Renault – вихід із ринку.
Samsung pay – блокування сервісу.
Snapchat – блокування додатку для Росії та Білорусі.
Scania – вихід з Росії.
SpaceX – постачання Starlink до України.
Shell – розрив контракту з "Газпромом".
Spotify – неможливість оплати передплати, закриває свої офіси в Росії "на невизначений термін"
Sony – блок кінопрокату.
Twitter – не можна реєструвати акаунти громадянам Росії.
TikTok – масове блокування агресивних користувачів і так званих ЗМІ.
Toyota – звільнення 2600 співробітників з Росії.
UEFA – скасування фіналу Ліги Чемпіонів у Санкт-Петербурзі, заборона всім клубам на участь у ЛЧ та ЛЕ, розрив контракту з генеральним спонсором "Газпромом".
UPS – повна заборона постачання.
Universal pictures – блок кінопрокату.
Visa – блокування банків під санкціями.
Volvo – виходять з Росії.
Yandex – виключення акцій компанії з котирувань на біржі Нью-Йорка.
YouTube – блокування сотень російських каналів та їхньої монетизації.
Warner Bros. – скасування всього кінопрокату.
Webmoney – заборона транзакцій.
Wolkswagen – виходять із країни.
Zoom – відкликання ліцензій на розробку програмного забезпечення.
LEGO - припинив постачання конструкторів до Росії.
Johnnie Walker, Captain Morgan, Guinness, Smirnoff, Baileys, White Horse та інші бренди компанії Diageo - припиняють експорт до Росії.
IKEA - групи компаній вирішили тимчасово призупинити діяльність в Росії.
Škoda - зупиняє діяльність у Росії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це пише ТСН.
Apple Pay – повний блок.
Apple – повний вихід із ринку.
Adidas – відмова від роботи зі збірною з футболу.
Audi – виходять із ринку.
AMD – заборона постачання мікрочіпів і незабаром заборона постачання відеокарт.
Amazon – повний блок всього рітейлу.
Adobe – повний блок.
British Petrolium – вийшли з "Роснефти" 20% акцій.
BBC – відкликання ліцензій на мовлення.
BMW – закриває заводи, блокує постачання.
Bolt – вихід із ринку.
Boeing – вихід із ринку.
Chevrolet – виходять з ринку.
Cannes Festival – блок російської делегації.
Canon – інтернет-магазин техніки йде з російського ринку.
Cadillac – виходять з ринку.
Carlsberg – обмеження експорту.
Cex Io – крипто-майданчик блокує російських користувачів.
Cinema 4D – не працює програма.
Coca Cola – вихід із ринку.
Danone – вихід із ринку разом із дочірньою компанією "Простоквашино".
Disney – скасування всіх фільмів.
Dell – вихід з ринку.
Dropbox – припиняє працювати в Росії за кілька днів.
DHL – вихід з ринку.
Embraer - бразильський авіабудівний конгломерат перестає постачати до Росії запчастини для літаків свого виробництва. Таких літаків у РФ 15, їх використовує авіакомпанія S7 на внутрішніх машрутах.
Eurovision – дискваліфікація.
Ericsson – вихід з ринку.
Exxon Mobil – відкликають усіх фахівців із нафтових компаній Росії.
Etsy – блок усіх балансів на російських рахунках.
Facebook – блокування акаунтів російських ЗМІ.
FedEx – повна заборона постачання.
Formula 1 – скасування турніру в Сочі.
Ford – закриває усі магазини.
FIFA – дискваліфікація збірної на ЧС та заборона на проведення будь-яких міжнародних матчів у Росії.
Google Pay – частковий блок.
Google Maps – блок інформації для Росії.
General Motors – зупиняє експорт.
HP – заборона ввезення.
H&M – бренд одягу припинив продажі в Росії.
Harley Davidson – припинення постачання.
Instagram – блокування пропаганди.
Intel – заборона постачання мікрочіпів.
Jaguar – виходять з ринку.
Jooble – видалили сервіс та зробили заяву.
KUNA – вихід з ринку.
Lenovo – вихід з ринку
LinkedIn – готуються до повного виходу з країни.
MOK – скасування всіх змагань.
Mastercard – призупинення виробництва карток, відключення кількох банків.
Maersk – зупинка поставок в/з Росії – прощавай одяг з Aliexpress і ASOS.
Mercedes-Benz – вихід з країни.
Megogo – видалення всіх російських фільмів.
Metro – звільнення 10 тис. працівників.
Mitsubishi – звільнення працівників 141 сервісного центру.
Microsoft Office – обговорюється широкий комплекс заходів.
Mobile World Congress – відмова акредетації для делегації з Росії.
NFT – блок коштів користувачів з Росії та Білорусі, переказ їхніх грошей Україні.
NHL – повний блок для гравців з Росії.
Netflix – блок для російських підписок, зупинка виробництва російських серіалів.
Nike – закривають усі магазини.
Nintendo – заборона на покупки в рублях.
Nestle – закриває всі 6 фабрик у Росії.
Nokia – припинила постачання свого обладнання до Росії та співпрацю з російськими партнерами.
OnlyFans – блокування країни.
Oracle – припинення всіх операцій в Росії.
Paysera – блокування.
PayPal – заморозка рахунків на виведення.
Paramount – блок кінопрокату.
Parimatch – відкликали франшизу.
Play Station – неможливо здійснити оплату.
Pornhub – заборона доступу до контенту.
Porsche – вихід з Росії.
Renault – вихід із ринку.
Samsung pay – блокування сервісу.
Snapchat – блокування додатку для Росії та Білорусі.
Scania – вихід з Росії.
SpaceX – постачання Starlink до України.
Shell – розрив контракту з "Газпромом".
Spotify – неможливість оплати передплати, закриває свої офіси в Росії "на невизначений термін"
Sony – блок кінопрокату.
Twitter – не можна реєструвати акаунти громадянам Росії.
TikTok – масове блокування агресивних користувачів і так званих ЗМІ.
Toyota – звільнення 2600 співробітників з Росії.
UEFA – скасування фіналу Ліги Чемпіонів у Санкт-Петербурзі, заборона всім клубам на участь у ЛЧ та ЛЕ, розрив контракту з генеральним спонсором "Газпромом".
UPS – повна заборона постачання.
Universal pictures – блок кінопрокату.
Visa – блокування банків під санкціями.
Volvo – виходять з Росії.
Yandex – виключення акцій компанії з котирувань на біржі Нью-Йорка.
YouTube – блокування сотень російських каналів та їхньої монетизації.
Warner Bros. – скасування всього кінопрокату.
Webmoney – заборона транзакцій.
Wolkswagen – виходять із країни.
Zoom – відкликання ліцензій на розробку програмного забезпечення.
LEGO - припинив постачання конструкторів до Росії.
Johnnie Walker, Captain Morgan, Guinness, Smirnoff, Baileys, White Horse та інші бренди компанії Diageo - припиняють експорт до Росії.
IKEA - групи компаній вирішили тимчасово призупинити діяльність в Росії.
Škoda - зупиняє діяльність у Росії.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Telegram з'явився бот, який може зламати і викрасти акаунт
Сьогодні, 15:45
Ізоляція санкціями: список світових брендів, яких в Росії більше не буде
Сьогодні, 15:25
РФ у паніці, еліта евакуює рідних з країни, – розвідка
Сьогодні, 15:06
ЄС надасть Україні 1,2 млрд євро допомоги
Сьогодні, 15:00