Ізоляція санкціями: список світових брендів, яких в Росії більше не буде

Ізоляція санкціями: список світових брендів, яких в Росії більше не буде
Станом на 3 березня працювати в Росії чи співпрацювати з країною та її громадянами, постачати туди свою продукцію та сервіси відмовилися майже сотня компаній.

Про це пише ТСН.

Apple Pay – повний блок.
Apple ­– повний вихід із ринку.
Adidas ­– відмова від роботи зі збірною з футболу.
Audi – виходять із ринку.
AMD – заборона постачання мікрочіпів і незабаром заборона постачання відеокарт.
Amazon – повний блок всього рітейлу.
Adobe – повний блок.
British Petrolium – вийшли з "Роснефти" 20% акцій.
BBC – відкликання ліцензій на мовлення.
BMW ­– закриває заводи, блокує постачання.
Bolt – вихід із ринку.
Boeing – вихід із ринку.
Chevrolet – виходять з ринку.
Cannes Festival ­– блок російської делегації.
Canon – інтернет-магазин техніки йде з російського ринку.
Cadillac – виходять з ринку.
Carlsberg ­– обмеження експорту.
Cex Io ­– крипто-майданчик блокує російських користувачів.
Cinema 4D ­– не працює програма.
Coca Cola – вихід із ринку.
Danone ­– вихід із ринку разом із дочірньою компанією "Простоквашино".
Disney ­– скасування всіх фільмів.
Dell – вихід з ринку.
Dropbox –­ припиняє працювати в Росії за кілька днів.
DHL – вихід з ринку.
Embraer - бразильський авіабудівний конгломерат перестає постачати до Росії запчастини для літаків свого виробництва. Таких літаків у РФ 15, їх використовує авіакомпанія S7 на внутрішніх машрутах.
Eurovision – дискваліфікація.
Ericsson – вихід з ринку.
Exxon Mobil – відкликають усіх фахівців із нафтових компаній Росії.
Etsy ­– блок усіх балансів на російських рахунках.
Facebook ­– блокування акаунтів російських ЗМІ.
FedEx ­– повна заборона постачання.
Formula 1 ­– скасування турніру в Сочі.
Ford ­– закриває усі магазини.
FIFA – дискваліфікація збірної на ЧС та заборона на проведення будь-яких міжнародних матчів у Росії.
Google Pay – частковий блок.
Google Maps – блок інформації для Росії.
General Motors – зупиняє експорт.
HP ­– заборона ввезення.
H&M – бренд одягу припинив продажі в Росії.
Harley Davidson – припинення постачання.
Instagram – блокування пропаганди.
Intel – заборона постачання мікрочіпів.
Jaguar – виходять з ринку.
Jooble – видалили сервіс та зробили заяву.
KUNA – вихід з ринку.
Lenovo – вихід з ринку
LinkedIn ­– готуються до повного виходу з країни.
MOK – скасування всіх змагань.
Mastercard – призупинення виробництва карток, відключення кількох банків.
Maersk – зупинка поставок в/з Росії ­– прощавай одяг з Aliexpress і ASOS.
Mercedes-Benz ­– вихід з країни.
Megogo – видалення всіх російських фільмів.
Metro ­– звільнення 10 тис. працівників.
Mitsubishi ­– звільнення працівників 141 сервісного центру.
Microsoft Office – обговорюється широкий комплекс заходів.
Mobile World Congress – відмова акредетації для делегації з Росії.
NFT ­– блок коштів користувачів з Росії та Білорусі, переказ їхніх грошей Україні.
NHL ­– повний блок для гравців з Росії.
Netflix – блок для російських підписок, зупинка виробництва російських серіалів.
Nike – закривають усі магазини.
Nintendo – заборона на покупки в рублях.
Nestle – закриває всі 6 фабрик у Росії.
Nokia ­– припинила постачання свого обладнання до Росії та співпрацю з російськими партнерами.
OnlyFans ­– блокування країни.
Oracle ­– припинення всіх операцій в Росії.
Paysera – блокування.
PayPal ­– заморозка рахунків на виведення.
Paramount – блок кінопрокату.
Parimatch ­­­– відкликали франшизу.
Play Station ­– неможливо здійснити оплату.
Pornhub ­– заборона доступу до контенту.
Porsche ­– вихід з Росії.
Renault ­– вихід із ринку.
Samsung pay ­– блокування сервісу.
Snapchat ­– блокування додатку для Росії та Білорусі.
Scania ­– вихід з Росії.
SpaceX ­– постачання Starlink до України.
Shell – розрив контракту з "Газпромом".
Spotify ­– неможливість оплати передплати, закриває свої офіси в Росії "на невизначений термін"
Sony ­– блок кінопрокату.
Twitter – не можна реєструвати акаунти громадянам Росії.
TikTok ­– масове блокування агресивних користувачів і так званих ЗМІ.
Toyota ­– звільнення 2600 співробітників з Росії.
UEFA ­– скасування фіналу Ліги Чемпіонів у Санкт-Петербурзі, заборона всім клубам на участь у ЛЧ та ЛЕ, розрив контракту з генеральним спонсором "Газпромом".
UPS ­– повна заборона постачання.
Universal pictures ­– блок кінопрокату.
Visa – блокування банків під санкціями.
Volvo – виходять з Росії.
Yandex – виключення акцій компанії з котирувань на біржі Нью-Йорка.
YouTube ­– блокування сотень російських каналів та їхньої монетизації.
Warner Bros. ­– скасування всього кінопрокату.
Webmoney ­– заборона транзакцій.
Wolkswagen ­– виходять із країни.
Zoom ­– відкликання ліцензій на розробку програмного забезпечення.
LEGO - припинив постачання конструкторів до Росії.
Johnnie Walker, Captain Morgan, Guinness, Smirnoff, Baileys, White Horse та інші бренди компанії Diageo - припиняють експорт до Росії.
IKEA - групи компаній вирішили тимчасово призупинити діяльність в Росії.
Škoda - зупиняє діяльність у Росії.

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Теги: санкції, Росія
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