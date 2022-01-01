Ізоляція санкціями: список світових брендів, яких в Росії більше не буде





Про це пише



Apple Pay – повний блок.

Apple ­– повний вихід із ринку.

Adidas ­– відмова від роботи зі збірною з футболу.

Audi – виходять із ринку.

AMD – заборона постачання мікрочіпів і незабаром заборона постачання відеокарт.

Amazon – повний блок всього рітейлу.

Adobe – повний блок.

British Petrolium – вийшли з "Роснефти" 20% акцій.

BBC – відкликання ліцензій на мовлення.

BMW ­– закриває заводи, блокує постачання.

Bolt – вихід із ринку.

Boeing – вихід із ринку.

Chevrolet – виходять з ринку.

Cannes Festival ­– блок російської делегації.

Canon – інтернет-магазин техніки йде з російського ринку.

Cadillac – виходять з ринку.

Carlsberg ­– обмеження експорту.

Cex Io ­– крипто-майданчик блокує російських користувачів.

Cinema 4D ­– не працює програма.

Coca Cola – вихід із ринку.

Danone ­– вихід із ринку разом із дочірньою компанією "Простоквашино".

Disney ­– скасування всіх фільмів.

Dell – вихід з ринку.

Dropbox –­ припиняє працювати в Росії за кілька днів.

DHL – вихід з ринку.

Embraer - бразильський авіабудівний конгломерат перестає постачати до Росії запчастини для літаків свого виробництва. Таких літаків у РФ 15, їх використовує авіакомпанія S7 на внутрішніх машрутах.

Eurovision – дискваліфікація.

Ericsson – вихід з ринку.

Exxon Mobil – відкликають усіх фахівців із нафтових компаній Росії.

Etsy ­– блок усіх балансів на російських рахунках.

Facebook ­– блокування акаунтів російських ЗМІ.

FedEx ­– повна заборона постачання.

Formula 1 ­– скасування турніру в Сочі.

Ford ­– закриває усі магазини.

FIFA – дискваліфікація збірної на ЧС та заборона на проведення будь-яких міжнародних матчів у Росії.

Google Pay – частковий блок.

Google Maps – блок інформації для Росії.

General Motors – зупиняє експорт.

HP ­– заборона ввезення.

H&M – бренд одягу припинив продажі в Росії.

Harley Davidson – припинення постачання.

Instagram – блокування пропаганди.

Intel – заборона постачання мікрочіпів.

Jaguar – виходять з ринку.

Jooble – видалили сервіс та зробили заяву.

KUNA – вихід з ринку.

Lenovo – вихід з ринку

LinkedIn ­– готуються до повного виходу з країни.

MOK – скасування всіх змагань.

Mastercard – призупинення виробництва карток, відключення кількох банків.

Maersk – зупинка поставок в/з Росії ­– прощавай одяг з Aliexpress і ASOS.

Mercedes-Benz ­– вихід з країни.

Megogo – видалення всіх російських фільмів.

Metro ­– звільнення 10 тис. працівників.

Mitsubishi ­– звільнення працівників 141 сервісного центру.

Microsoft Office – обговорюється широкий комплекс заходів.

Mobile World Congress – відмова акредетації для делегації з Росії.

NFT ­– блок коштів користувачів з Росії та Білорусі, переказ їхніх грошей Україні.

NHL ­– повний блок для гравців з Росії.

Netflix – блок для російських підписок, зупинка виробництва російських серіалів.

Nike – закривають усі магазини.

Nintendo – заборона на покупки в рублях.

Nestle – закриває всі 6 фабрик у Росії.

Nokia ­– припинила постачання свого обладнання до Росії та співпрацю з російськими партнерами.

OnlyFans ­– блокування країни.

Oracle ­– припинення всіх операцій в Росії.

Paysera – блокування.

PayPal ­– заморозка рахунків на виведення.

Paramount – блок кінопрокату.

Parimatch ­­­– відкликали франшизу.

Play Station ­– неможливо здійснити оплату.

Pornhub ­– заборона доступу до контенту.

Porsche ­– вихід з Росії.

Renault ­– вихід із ринку.

Samsung pay ­– блокування сервісу.

Snapchat ­– блокування додатку для Росії та Білорусі.

Scania ­– вихід з Росії.

SpaceX ­– постачання Starlink до України.

Shell – розрив контракту з "Газпромом".

Spotify ­– неможливість оплати передплати, закриває свої офіси в Росії "на невизначений термін"

Sony ­– блок кінопрокату.

Twitter – не можна реєструвати акаунти громадянам Росії.

TikTok ­– масове блокування агресивних користувачів і так званих ЗМІ.

Toyota ­– звільнення 2600 співробітників з Росії.

UEFA ­– скасування фіналу Ліги Чемпіонів у Санкт-Петербурзі, заборона всім клубам на участь у ЛЧ та ЛЕ, розрив контракту з генеральним спонсором "Газпромом".

UPS ­– повна заборона постачання.

Universal pictures ­– блок кінопрокату.

Visa – блокування банків під санкціями.

Volvo – виходять з Росії.

Yandex – виключення акцій компанії з котирувань на біржі Нью-Йорка.

YouTube ­– блокування сотень російських каналів та їхньої монетизації.

Warner Bros. ­– скасування всього кінопрокату.

Webmoney ­– заборона транзакцій.

Wolkswagen ­– виходять із країни.

Zoom ­– відкликання ліцензій на розробку програмного забезпечення.

LEGO - припинив постачання конструкторів до Росії.

Johnnie Walker, Captain Morgan, Guinness, Smirnoff, Baileys, White Horse та інші бренди компанії Diageo - припиняють експорт до Росії.

IKEA - групи компаній вирішили тимчасово призупинити діяльність в Росії.

Škoda - зупиняє діяльність у Росії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Станом на 3 березня працювати в Росії чи співпрацювати з країною та її громадянами, постачати туди свою продукцію та сервіси відмовилися майже сотня компаній.Про це пише ТСН Apple Pay – повний блок.Apple ­– повний вихід із ринку.Adidas ­– відмова від роботи зі збірною з футболу.Audi – виходять із ринку.AMD – заборона постачання мікрочіпів і незабаром заборона постачання відеокарт.Amazon – повний блок всього рітейлу.Adobe – повний блок.British Petrolium – вийшли з "Роснефти" 20% акцій.BBC – відкликання ліцензій на мовлення.BMW ­– закриває заводи, блокує постачання.Bolt – вихід із ринку.Boeing – вихід із ринку.Chevrolet – виходять з ринку.Cannes Festival ­– блок російської делегації.Canon – інтернет-магазин техніки йде з російського ринку.Cadillac – виходять з ринку.Carlsberg ­– обмеження експорту.Cex Io ­– крипто-майданчик блокує російських користувачів.Cinema 4D ­– не працює програма.Coca Cola – вихід із ринку.Danone ­– вихід із ринку разом із дочірньою компанією "Простоквашино".Disney ­– скасування всіх фільмів.Dell – вихід з ринку.Dropbox –­ припиняє працювати в Росії за кілька днів.DHL – вихід з ринку.Embraer - бразильський авіабудівний конгломерат перестає постачати до Росії запчастини для літаків свого виробництва. Таких літаків у РФ 15, їх використовує авіакомпанія S7 на внутрішніх машрутах.Eurovision – дискваліфікація.Ericsson – вихід з ринку.Exxon Mobil – відкликають усіх фахівців із нафтових компаній Росії.Etsy ­– блок усіх балансів на російських рахунках.Facebook ­– блокування акаунтів російських ЗМІ.FedEx ­– повна заборона постачання.Formula 1 ­– скасування турніру в Сочі.Ford ­– закриває усі магазини.FIFA – дискваліфікація збірної на ЧС та заборона на проведення будь-яких міжнародних матчів у Росії.Google Pay – частковий блок.Google Maps – блок інформації для Росії.General Motors – зупиняє експорт.HP ­– заборона ввезення.H&M – бренд одягу припинив продажі в Росії.Harley Davidson – припинення постачання.Instagram – блокування пропаганди.Intel – заборона постачання мікрочіпів.Jaguar – виходять з ринку.Jooble – видалили сервіс та зробили заяву.KUNA – вихід з ринку.Lenovo – вихід з ринкуLinkedIn ­– готуються до повного виходу з країни.MOK – скасування всіх змагань.Mastercard – призупинення виробництва карток, відключення кількох банків.Maersk – зупинка поставок в/з Росії ­– прощавай одяг з Aliexpress і ASOS.Mercedes-Benz ­– вихід з країни.Megogo – видалення всіх російських фільмів.Metro ­– звільнення 10 тис. працівників.Mitsubishi ­– звільнення працівників 141 сервісного центру.Microsoft Office – обговорюється широкий комплекс заходів.Mobile World Congress – відмова акредетації для делегації з Росії.NFT ­– блок коштів користувачів з Росії та Білорусі, переказ їхніх грошей Україні.NHL ­– повний блок для гравців з Росії.Netflix – блок для російських підписок, зупинка виробництва російських серіалів.Nike – закривають усі магазини.Nintendo – заборона на покупки в рублях.Nestle – закриває всі 6 фабрик у Росії.Nokia ­– припинила постачання свого обладнання до Росії та співпрацю з російськими партнерами.OnlyFans ­– блокування країни.Oracle ­– припинення всіх операцій в Росії.Paysera – блокування.PayPal ­– заморозка рахунків на виведення.Paramount – блок кінопрокату.Parimatch ­­­– відкликали франшизу.Play Station ­– неможливо здійснити оплату.Pornhub ­– заборона доступу до контенту.Porsche ­– вихід з Росії.Renault ­– вихід із ринку.Samsung pay ­– блокування сервісу.Snapchat ­– блокування додатку для Росії та Білорусі.Scania ­– вихід з Росії.SpaceX ­– постачання Starlink до України.Shell – розрив контракту з "Газпромом".Spotify ­– неможливість оплати передплати, закриває свої офіси в Росії "на невизначений термін"Sony ­– блок кінопрокату.Twitter – не можна реєструвати акаунти громадянам Росії.TikTok ­– масове блокування агресивних користувачів і так званих ЗМІ.Toyota ­– звільнення 2600 співробітників з Росії.UEFA ­– скасування фіналу Ліги Чемпіонів у Санкт-Петербурзі, заборона всім клубам на участь у ЛЧ та ЛЕ, розрив контракту з генеральним спонсором "Газпромом".UPS ­– повна заборона постачання.Universal pictures ­– блок кінопрокату.Visa – блокування банків під санкціями.Volvo – виходять з Росії.Yandex – виключення акцій компанії з котирувань на біржі Нью-Йорка.YouTube ­– блокування сотень російських каналів та їхньої монетизації.Warner Bros. ­– скасування всього кінопрокату.Webmoney ­– заборона транзакцій.Wolkswagen ­– виходять із країни.Zoom ­– відкликання ліцензій на розробку програмного забезпечення.LEGO - припинив постачання конструкторів до Росії.Johnnie Walker, Captain Morgan, Guinness, Smirnoff, Baileys, White Horse та інші бренди компанії Diageo - припиняють експорт до Росії.IKEA - групи компаній вирішили тимчасово призупинити діяльність в Росії.Škoda - зупиняє діяльність у Росії.

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