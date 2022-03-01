РФ у паніці, еліта евакуює рідних з країни, – розвідка





Про це інформує



У середовищі вищого політичного керівництва РФ продовжуються панічні настрої та підвищується рівень недовіри до президента РФ. Більшість представників еліти РФ вирішує питання евакуації своїх рідних та близьких з Москви до Грузії, Ізраїлю та Арабських Еміратів, а також, уточняються місця переховування на випадок ядерної війни.



Зокрема, з розмови радника-посланника посольства РФ у США Люкманова Артура Рушановича з невстановленою особою на ім’я Владислав Луценко, вірогідність ядерного конфлікту (не війни) присутня, однак невелика.



При цьому, на думку Луценка, Путін уже програв у війні з Україною. Також, присутня думка, що президент РФ наразі з’їхав з глузду та його стан не адекватний.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Більшість представників російської еліти наразі вивозять своїх рідних та близьких з Москви до Грузії, Ізраїлю, ОАЕ.Про це інформує "Українська правда" з посиланням на розвідку.У середовищі вищого політичного керівництва РФ продовжуються панічні настрої та підвищується рівень недовіри до президента РФ. Більшість представників еліти РФ вирішує питання евакуації своїх рідних та близьких з Москви до Грузії, Ізраїлю та Арабських Еміратів, а також, уточняються місця переховування на випадок ядерної війни.Зокрема, з розмови радника-посланника посольства РФ у СШАз невстановленою особою на ім’я, вірогідність ядерного конфлікту (не війни) присутня, однак невелика.При цьому, на думку Луценка, Путін уже програв у війні з Україною. Також, присутня думка, що президент РФ наразі з’їхав з глузду та його стан не адекватний.

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