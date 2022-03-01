РФ у паніці, еліта евакуює рідних з країни, – розвідка

РФ у паніці, еліта евакуює рідних з країни, – розвідка
Більшість представників російської еліти наразі вивозять своїх рідних та близьких з Москви до Грузії, Ізраїлю, ОАЕ.

Про це інформує "Українська правда" з посиланням на розвідку.

У середовищі вищого політичного керівництва РФ продовжуються панічні настрої та підвищується рівень недовіри до президента РФ. Більшість представників еліти РФ вирішує питання евакуації своїх рідних та близьких з Москви до Грузії, Ізраїлю та Арабських Еміратів, а також, уточняються місця переховування на випадок ядерної війни.

Зокрема, з розмови радника-посланника посольства РФ у США Люкманова Артура Рушановича з невстановленою особою на ім’я Владислав Луценко, вірогідність ядерного конфлікту (не війни) присутня, однак невелика.

При цьому, на думку Луценка, Путін уже програв у війні з Україною. Також, присутня думка, що президент РФ наразі з’їхав з глузду та його стан не адекватний.

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Теги: РФ, влада Росії, еліта, війна
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