РФ у паніці, еліта евакуює рідних з країни, – розвідка
Сьогодні, 15:06
Більшість представників російської еліти наразі вивозять своїх рідних та близьких з Москви до Грузії, Ізраїлю, ОАЕ.
Про це інформує "Українська правда" з посиланням на розвідку.
У середовищі вищого політичного керівництва РФ продовжуються панічні настрої та підвищується рівень недовіри до президента РФ. Більшість представників еліти РФ вирішує питання евакуації своїх рідних та близьких з Москви до Грузії, Ізраїлю та Арабських Еміратів, а також, уточняються місця переховування на випадок ядерної війни.
Зокрема, з розмови радника-посланника посольства РФ у США Люкманова Артура Рушановича з невстановленою особою на ім’я Владислав Луценко, вірогідність ядерного конфлікту (не війни) присутня, однак невелика.
При цьому, на думку Луценка, Путін уже програв у війні з Україною. Також, присутня думка, що президент РФ наразі з’їхав з глузду та його стан не адекватний.
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Про це інформує "Українська правда" з посиланням на розвідку.
У середовищі вищого політичного керівництва РФ продовжуються панічні настрої та підвищується рівень недовіри до президента РФ. Більшість представників еліти РФ вирішує питання евакуації своїх рідних та близьких з Москви до Грузії, Ізраїлю та Арабських Еміратів, а також, уточняються місця переховування на випадок ядерної війни.
Зокрема, з розмови радника-посланника посольства РФ у США Люкманова Артура Рушановича з невстановленою особою на ім’я Владислав Луценко, вірогідність ядерного конфлікту (не війни) присутня, однак невелика.
При цьому, на думку Луценка, Путін уже програв у війні з Україною. Також, присутня думка, що президент РФ наразі з’їхав з глузду та його стан не адекватний.
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