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Окупанти завдали ракетного удару в житловий масив в центрі Чернігова

Окупанти завдали ракетного удару в житловий масив в центрі Чернігова
Російські війська завдали ракетний удар по багатоповерховому житловому масиву у центрі Чернігова.

Про це інформує телеграм Чернігіської ОВА.

Чимало багатоквартирних будинків пошкоджені, вибиті вікна, пошкоджено стіни, покрівлі, балкони, подекуди знищені стіни і перекриття.

"Поблизу немає жодних військових об’єктів. Поруч знаходяться лікарні, декілька шкіл та дитсадків, десятки багатоповерхівок.

На місці працюють рятувальники. Інформація про жертв та постраждалих уточнюється", - йдеться у дописі.

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Теги: Чернігів, ракетний удар, війна
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