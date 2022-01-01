Окупанти завдали ракетного удару в житловий масив в центрі Чернігова





Про це інформує



Чимало багатоквартирних будинків пошкоджені, вибиті вікна, пошкоджено стіни, покрівлі, балкони, подекуди знищені стіни і перекриття.



"Поблизу немає жодних військових об’єктів. Поруч знаходяться лікарні, декілька шкіл та дитсадків, десятки багатоповерхівок.



На місці працюють рятувальники. Інформація про жертв та постраждалих уточнюється", - йдеться у дописі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Російські війська завдали ракетний удар по багатоповерховому житловому масиву у центрі Чернігова.Про це інформує телеграм Чернігіської ОВА.Чимало багатоквартирних будинків пошкоджені, вибиті вікна, пошкоджено стіни, покрівлі, балкони, подекуди знищені стіни і перекриття."Поблизу немає жодних військових об’єктів. Поруч знаходяться лікарні, декілька шкіл та дитсадків, десятки багатоповерхівок.На місці працюють рятувальники. Інформація про жертв та постраждалих уточнюється", - йдеться у дописі.

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