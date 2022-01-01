Окупанти завдали ракетного удару в житловий масив в центрі Чернігова
Сьогодні, 14:45
Російські війська завдали ракетний удар по багатоповерховому житловому масиву у центрі Чернігова.
Про це інформує телеграм Чернігіської ОВА.
Чимало багатоквартирних будинків пошкоджені, вибиті вікна, пошкоджено стіни, покрівлі, балкони, подекуди знищені стіни і перекриття.
"Поблизу немає жодних військових об’єктів. Поруч знаходяться лікарні, декілька шкіл та дитсадків, десятки багатоповерхівок.
На місці працюють рятувальники. Інформація про жертв та постраждалих уточнюється", - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує телеграм Чернігіської ОВА.
Чимало багатоквартирних будинків пошкоджені, вибиті вікна, пошкоджено стіни, покрівлі, балкони, подекуди знищені стіни і перекриття.
"Поблизу немає жодних військових об’єктів. Поруч знаходяться лікарні, декілька шкіл та дитсадків, десятки багатоповерхівок.
На місці працюють рятувальники. Інформація про жертв та постраждалих уточнюється", - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Минулої ночі загинуло найбільше окупантів, – Арестович
Сьогодні, 13:09
Воєнний стан на Волині: що зробили за тиждень. РЕЗУЛЬТАТИ
Сьогодні, 12:06
Коментарі 0
Останні новини
РФ у паніці, еліта евакуює рідних з країни, – розвідка
Сьогодні, 15:06
ЄС надасть Україні 1,2 млрд євро допомоги
Сьогодні, 15:00
Окупанти завдали ракетного удару в житловий масив в центрі Чернігова
Сьогодні, 14:45
Якщо не закриєте небо просто зараз, кров українців буде і на ваших руках, – Кулеба звернувся до партнерів
Сьогодні, 14:35