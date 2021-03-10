На Волині – жодного підтвердженого факту мародерства чи діяльності ДРГ

Очільник поліції Волиніпоінформував про поточну ситуацію в області станом на обідню пору 3 березня.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.Юрій Крошко зазначив, що поліцейські продовжують нести службу на вулицях та блокпостах, патрулювати територію і реагувати на всі звернення громадян. Окрім того, співробітники ГУНП допомагають прикордонникам на пунктах перетину кордону й займаються супроводом деяких вантажів.За словами начальника ГУНП, на сьогодні в області не зафіксовані факти мародерства та розкрадання майна. «Поліція Волині не допустить таких правопорушень. Надходять повідомлення лише про дрібні крадіжки, але це не має системного характеру», - наголосив Юрій Крошко.Він зауважив, що загалом рівень злочинності на Волині суттєво знизився.«Ситуація контрольована. Так званих ДРГне виявлено. Ті повідомлення, які надходили, не підтвердилися», – резюмував Крошко.