На Волині – жодного підтвердженого факту мародерства чи діяльності ДРГ
Сьогодні, 14:29
Очільник поліції Волині Юрій Крошко поінформував про поточну ситуацію в області станом на обідню пору 3 березня.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
Юрій Крошко зазначив, що поліцейські продовжують нести службу на вулицях та блокпостах, патрулювати територію і реагувати на всі звернення громадян. Окрім того, співробітники ГУНП допомагають прикордонникам на пунктах перетину кордону й займаються супроводом деяких вантажів.
За словами начальника ГУНП, на сьогодні в області не зафіксовані факти мародерства та розкрадання майна. «Поліція Волині не допустить таких правопорушень. Надходять повідомлення лише про дрібні крадіжки, але це не має системного характеру», - наголосив Юрій Крошко.
Він зауважив, що загалом рівень злочинності на Волині суттєво знизився.
«Ситуація контрольована. Так званих ДРГ (диверсійно-розвідувальних груп - ред.) не виявлено. Ті повідомлення, які надходили, не підтвердилися», – резюмував Крошко.
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Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
Юрій Крошко зазначив, що поліцейські продовжують нести службу на вулицях та блокпостах, патрулювати територію і реагувати на всі звернення громадян. Окрім того, співробітники ГУНП допомагають прикордонникам на пунктах перетину кордону й займаються супроводом деяких вантажів.
За словами начальника ГУНП, на сьогодні в області не зафіксовані факти мародерства та розкрадання майна. «Поліція Волині не допустить таких правопорушень. Надходять повідомлення лише про дрібні крадіжки, але це не має системного характеру», - наголосив Юрій Крошко.
Він зауважив, що загалом рівень злочинності на Волині суттєво знизився.
«Ситуація контрольована. Так званих ДРГ (диверсійно-розвідувальних груп - ред.) не виявлено. Ті повідомлення, які надходили, не підтвердилися», – резюмував Крошко.
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