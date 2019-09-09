Під час війни з Росією на Рівненщині одружилися нацгвардійці
Сьогодні, 14:00
Вчора, 2 березня, на Рівненщині, без білої сукні, друзів, батьків, але з ніжним букетом нареченої, одружились двоє нацгвардійців.
Про це інформують на сторінці Нацгвардії.
У забарикадованій міській раді двоє українських воїнів присягнули на вірність один одному.
"Допоки українці сповнені любові один до одного та своєї країни, допоки в них жевріє ненависть до війни – доти будемо битись!
Присягнули, обійнялись, та пішли далі боронити Україну!" - йдеться у допимі.
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Про це інформують на сторінці Нацгвардії.
У забарикадованій міській раді двоє українських воїнів присягнули на вірність один одному.
"Допоки українці сповнені любові один до одного та своєї країни, допоки в них жевріє ненависть до війни – доти будемо битись!
Присягнули, обійнялись, та пішли далі боронити Україну!" - йдеться у допимі.
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