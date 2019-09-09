Під час війни з Росією на Рівненщині одружилися нацгвардійці

Вчора, 2 березня, на Рівненщині, без білої сукні, друзів, батьків, але з ніжним букетом нареченої, одружились двоє нацгвардійців.Про це інформують на сторінці Нацгвардії.У забарикадованій міській раді двоє українських воїнів присягнули на вірність один одному."Допоки українці сповнені любові один до одного та своєї країни, допоки в них жевріє ненависть до війни – доти будемо битись!Присягнули, обійнялись, та пішли далі боронити Україну!" - йдеться у допимі.