Під час війни з Росією на Рівненщині одружилися нацгвардійці

Під час війни з Росією на Рівненщині одружилися нацгвардійці
Вчора, 2 березня, на Рівненщині, без білої сукні, друзів, батьків, але з ніжним букетом нареченої, одружились двоє нацгвардійців.

Про це інформують на сторінці Нацгвардії.

У забарикадованій міській раді двоє українських воїнів присягнули на вірність один одному.

"Допоки українці сповнені любові один до одного та своєї країни, допоки в них жевріє ненависть до війни – доти будемо битись!

Присягнули, обійнялись, та пішли далі боронити Україну!" - йдеться у допимі.

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Теги: Рівненщина, одруження, нацгвардійці
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