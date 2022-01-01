Минулої ночі загинуло найбільше окупантів, – Арестович

За перший тиждень війни в Україні агресор втратив близько 9 тисяч окупантів, найбільше загиблих було минулої ночі.Про це сказав радник голови Офісу президента"Вчора у них був дуже гарячий день і проти півтори тисячі, які гинуть щодня, вчора загинуло орієнтовно 2,5 тисячі", – сказав Арестович.Інші втрати ворога:танків ‒ 217 одиниць;ББМ ‒ 900 одиниць;артилерійських систем – 90;РСЗВ (реактивних систем залпового вогню) – 42;засоби ППО – 11;літаків – 30 одиниць (інформація уточнюється);гелікоптерів – 31 одиниць (інформація уточнюється);автомобільної техніки – 374;легкі швидкісні катери – 2 одиниць;цистерн з ППМ – 60;БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3.