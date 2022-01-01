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Минулої ночі загинуло найбільше окупантів, – Арестович

Минулої ночі загинуло найбільше окупантів, – Арестович
За перший тиждень війни в Україні агресор втратив близько 9 тисяч окупантів, найбільше загиблих було минулої ночі.

Про це сказав радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

"Вчора у них був дуже гарячий день і проти півтори тисячі, які гинуть щодня, вчора загинуло орієнтовно 2,5 тисячі", – сказав Арестович.

Інші втрати ворога:
танків ‒ 217 одиниць;
ББМ ‒ 900 одиниць;
артилерійських систем – 90;
РСЗВ (реактивних систем залпового вогню) – 42;
засоби ППО – 11;
літаків – 30 одиниць (інформація уточнюється);
гелікоптерів – 31 одиниць (інформація уточнюється);
автомобільної техніки – 374;
легкі швидкісні катери – 2 одиниць;
цистерн з ППМ – 60;
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3.

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Теги: Арестович, окупанти
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