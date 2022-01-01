Минулої ночі загинуло найбільше окупантів, – Арестович
Сьогодні, 13:09
За перший тиждень війни в Україні агресор втратив близько 9 тисяч окупантів, найбільше загиблих було минулої ночі.
Про це сказав радник голови Офісу президента Олексій Арестович.
"Вчора у них був дуже гарячий день і проти півтори тисячі, які гинуть щодня, вчора загинуло орієнтовно 2,5 тисячі", – сказав Арестович.
Інші втрати ворога:
танків ‒ 217 одиниць;
ББМ ‒ 900 одиниць;
артилерійських систем – 90;
РСЗВ (реактивних систем залпового вогню) – 42;
засоби ППО – 11;
літаків – 30 одиниць (інформація уточнюється);
гелікоптерів – 31 одиниць (інформація уточнюється);
автомобільної техніки – 374;
легкі швидкісні катери – 2 одиниць;
цистерн з ППМ – 60;
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це сказав радник голови Офісу президента Олексій Арестович.
"Вчора у них був дуже гарячий день і проти півтори тисячі, які гинуть щодня, вчора загинуло орієнтовно 2,5 тисячі", – сказав Арестович.
Інші втрати ворога:
танків ‒ 217 одиниць;
ББМ ‒ 900 одиниць;
артилерійських систем – 90;
РСЗВ (реактивних систем залпового вогню) – 42;
засоби ППО – 11;
літаків – 30 одиниць (інформація уточнюється);
гелікоптерів – 31 одиниць (інформація уточнюється);
автомобільної техніки – 374;
легкі швидкісні катери – 2 одиниць;
цистерн з ППМ – 60;
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Коментарі 0
Останні новини
Під час війни з Росією на Рівненщині одружилися нацгвардійці
Сьогодні, 14:00
Минулої ночі загинуло найбільше окупантів, – Арестович
Сьогодні, 13:09
Злочини Росії мають ознаки геноциду проти українців, – Дуда
Сьогодні, 12:51