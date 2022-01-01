«У командування РФ немає жодної тактики», – полонений окупант. ВІДЕО

«У командування РФ немає жодної тактики», – полонений окупант. ВІДЕО
Ще один російський окупант усвідомив, що за вторгнення в Україну більшість загарбників заплатить своїм життям.

Про це повідомили на офіційній сторінці Служби безпеки України у Фейсбуці.

Його взяли в полон під Житомиром. І прозріння наступило тільки після того, як його «колег по зброї» знищили українські ЗСУ.

«У командування РФ немає жодної тактики, ми просто виживаємо тут... Хлопці в Росії, пишіть рапорти, не їдьте сюди, краще залишайтесь зі своїми сім’ями. Тут ви всі ляжете», - розповів полонений.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Війна, окупанти, полонені
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Крізь призму війни: добрі новини першого дня весни від ВолиньPost. ПІДБІРКА
Добрі новини у лихий час: волинський бізнес продовжує допомагати Україні
Добрі новини у лихий час: як волинський бізнес кинувся на допомогу Україні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Українська делегація вилетіла на переговори
Сьогодні, 14:12
Під час війни з Росією на Рівненщині одружилися нацгвардійці
Сьогодні, 14:00
«У командування РФ немає жодної тактики», – полонений окупант. ВІДЕО
Сьогодні, 13:34
Минулої ночі загинуло найбільше окупантів, – Арестович
Сьогодні, 13:09
Злочини Росії мають ознаки геноциду проти українців, – Дуда
Сьогодні, 12:51
Схожі новини
Російські окупанти здалися в полон і передали послання на батьківщину. ВІДЕО Російські окупанти здалися в полон і передали послання на батьківщину. ВІДЕО
Сьогодні, 06:38
Українські воїни знищили вже майже 9000 окупантів: загальні втрати ворога Українські воїни знищили вже майже 9000 окупантів: загальні втрати ворога
Сьогодні, 09:44
На Київщині російські війська розстріляли лікарку, яка везла пораненого На Київщині російські війська розстріляли лікарку, яка везла пораненого
02 березень, 01:25
Воїни волинської бригади знищили дві роти окупантів та їхню техніку, частину взяли в полон. ФОТО Воїни волинської бригади знищили дві роти окупантів та їхню техніку, частину взяли в полон. ФОТО
01 березень, 17:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Якщо не закриєте небо просто зараз, кров українців буде і на ваших руках, – Кулеба звернувся до партнерів
Сьогодні, 14:35
 0
На Волині – жодного підтвердженого факту мародерства чи діяльності ДРГ
Сьогодні, 14:29
 0
Українська делегація вилетіла на переговори
Сьогодні, 14:12
 0
Під час війни з Росією на Рівненщині одружилися нацгвардійці
Сьогодні, 14:00
 0
«У командування РФ немає жодної тактики», – полонений окупант. ВІДЕО
Сьогодні, 13:34
 0
Медіа
відео
1/8