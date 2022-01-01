«У командування РФ немає жодної тактики», – полонений окупант. ВІДЕО
Сьогодні, 13:34
Ще один російський окупант усвідомив, що за вторгнення в Україну більшість загарбників заплатить своїм життям.
Про це повідомили на офіційній сторінці Служби безпеки України у Фейсбуці.
Його взяли в полон під Житомиром. І прозріння наступило тільки після того, як його «колег по зброї» знищили українські ЗСУ.
«У командування РФ немає жодної тактики, ми просто виживаємо тут... Хлопці в Росії, пишіть рапорти, не їдьте сюди, краще залишайтесь зі своїми сім’ями. Тут ви всі ляжете», - розповів полонений.
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Про це повідомили на офіційній сторінці Служби безпеки України у Фейсбуці.
Його взяли в полон під Житомиром. І прозріння наступило тільки після того, як його «колег по зброї» знищили українські ЗСУ.
«У командування РФ немає жодної тактики, ми просто виживаємо тут... Хлопці в Росії, пишіть рапорти, не їдьте сюди, краще залишайтесь зі своїми сім’ями. Тут ви всі ляжете», - розповів полонений.
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