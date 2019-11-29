Українська делегація вилетіла на переговори

Українська делегація вилетіла на переговори
Українська делегація 3 березня вилітає на переговори з Росією.

Про це у Twitter повідомив Михайло Подоляк – оадник голови Офісу Президента.

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що переговори розпочнуться за 2 години.

"Програма мінімум - гуманітарні коридори. Далі, за обставинами", - написав він у Фейсбук.

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Теги: переговори, Україна, Росія
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