Українська делегація вилетіла на переговори





Про це у Михайло Подоляк – оадник голови Офісу Президента.



Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що переговори розпочнуться за 2 години.



"Програма мінімум - гуманітарні коридори. Далі, за обставинами", - написав він у Фейсбук.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Українська делегація 3 березня вилітає на переговори з Росією.Про це у Twitter повідомив– оадник голови Офісу Президента.Глава фракції "Слуга народу"повідомив, що переговори розпочнуться за 2 години."Програма мінімум - гуманітарні коридори. Далі, за обставинами", - написав він у Фейсбук.

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