Якщо не закриєте небо просто зараз, кров українців буде і на ваших руках, – Кулеба звернувся до партнерів
Сьогодні, 14:35
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав партнерів закрити повітряний простір над Україною, інакше кров убитих Росією українців буде і на їхніх руках.
Про це Кулеба заявив у спільному ефірі українських телеканалів «Ми сильні разом», повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Ми говоримо дуже чітко і спокійно нашим партнерам у НАТО, що ви можете скільки завгодно розмірковувати, як би вам уникнути прямого зіткнення з Росією, але якщо ви зараз не допоможете нам її зупинити, то пряме зіткнення буде неминучим, тому що ви будете наступними», - сказав Кулеба.
У цьому контексті він зауважив, що ті, хто вважає, ніби Росія не наважиться на атаку на країни НАТО, мають згадати, що так само не вірили й у плани Кремля розпочати пряму війну з Україною.
«І всі помилилися. Тому треба діяти просто зараз», - наголосив глава української дипломатії.
Він акцентував, що тема закриття неба над Україною є надзвичайно актуальною, і є різні сценарії. Наприклад, можна закривати не весь авіапростір, а частину, можна не закривати небо, а забезпечити постачання бойових літаків і систем протизенітної оборони ЗСУ.
«Всі сценарії зараз у роботі. Але всі мають розуміти, і ми це партнерам чітко говоримо: «Ми вдячні вам за все, що ви зробили… Але зараз є конкретна загроза того, що наших громадян будуть продовжувати вбивати з повітря… Тому якщо ви не підете на радикальні кроки щодо зміцнення протиповітряної оборони України, то кров наших загиблих громадян буде і на ваших руках. Ваша стриманість і ваше небажання робити наступні кроки – це все надає Росії можливість продовжувати вбивства без покарання», - підкреслив очільник МЗС.
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Про це Кулеба заявив у спільному ефірі українських телеканалів «Ми сильні разом», повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Ми говоримо дуже чітко і спокійно нашим партнерам у НАТО, що ви можете скільки завгодно розмірковувати, як би вам уникнути прямого зіткнення з Росією, але якщо ви зараз не допоможете нам її зупинити, то пряме зіткнення буде неминучим, тому що ви будете наступними», - сказав Кулеба.
У цьому контексті він зауважив, що ті, хто вважає, ніби Росія не наважиться на атаку на країни НАТО, мають згадати, що так само не вірили й у плани Кремля розпочати пряму війну з Україною.
«І всі помилилися. Тому треба діяти просто зараз», - наголосив глава української дипломатії.
Він акцентував, що тема закриття неба над Україною є надзвичайно актуальною, і є різні сценарії. Наприклад, можна закривати не весь авіапростір, а частину, можна не закривати небо, а забезпечити постачання бойових літаків і систем протизенітної оборони ЗСУ.
«Всі сценарії зараз у роботі. Але всі мають розуміти, і ми це партнерам чітко говоримо: «Ми вдячні вам за все, що ви зробили… Але зараз є конкретна загроза того, що наших громадян будуть продовжувати вбивати з повітря… Тому якщо ви не підете на радикальні кроки щодо зміцнення протиповітряної оборони України, то кров наших загиблих громадян буде і на ваших руках. Ваша стриманість і ваше небажання робити наступні кроки – це все надає Росії можливість продовжувати вбивства без покарання», - підкреслив очільник МЗС.
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