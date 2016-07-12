ЄС надасть Україні 1,2 млрд євро допомоги





Про це 3 березня Денис Шмигаль.



Документ підписав виконавчий віце-президент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс.



"Ще один жест вагомої підтримки від ЄС, який допоможе зміцнити наш економічний потенціал для вигнання російських окупантів з української землі", - подякував Шмигаль.

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