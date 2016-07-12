ЄС надасть Україні 1,2 млрд євро допомоги

ЄС надасть Україні 1,2 млрд євро допомоги
Європейський Союз підписав Меморандум із Україною про надання 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги.

Про це 3 березня повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Документ підписав виконавчий віце-президент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс.

"Ще один жест вагомої підтримки від ЄС, який допоможе зміцнити наш економічний потенціал для вигнання російських окупантів з української землі", - подякував Шмигаль.

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Теги: ЄС, допомога
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