Злочини Росії мають ознаки геноциду проти українців, – Дуда
Сьогодні, 12:51
Президент Польщі Анджей Дуда записав відеозвернення. Він заявив, що Росія повинна понести покарання за свої дії у міжнародних трибуналах.
Про це інформує 24 канал.
Польський президент наголосив, що саме Росія розв'язала війну. За словами Дуди, Україна стала символом захисту свободи, суверенності та демократії, оскільки вже тиждень чинить опір російським вбивцям.
"Атаки відбуваються на житлові будинки, школи та лікарні, численні атаки з боку російських військ мають ознаки геноциду. Я вірю, що вони не залишаються без покарання, а їх винуватці понесуть за це відповідальність в міжнародних трибуналах", – сказав Дуда.
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Про це інформує 24 канал.
Польський президент наголосив, що саме Росія розв'язала війну. За словами Дуди, Україна стала символом захисту свободи, суверенності та демократії, оскільки вже тиждень чинить опір російським вбивцям.
"Атаки відбуваються на житлові будинки, школи та лікарні, численні атаки з боку російських військ мають ознаки геноциду. Я вірю, що вони не залишаються без покарання, а їх винуватці понесуть за це відповідальність в міжнародних трибуналах", – сказав Дуда.
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