Над Волновахою збили російський винищувач, який бомбардував місто
Сьогодні, 11:56
Підрозділом протиповітряної оборони Об’єднаних сил в районі населеного пункту Волноваха було збито російський винищувач.
Про це повідомила пресслужба Генерального штабу ЗСУ.
"Мінус один. Щойно, підрозділом протиповітряної оборони Об’єднаних сил в районі населеного пункту ВОЛНОВАХА було збито російський винищувач-бомбардувальник СУ-34. Пілоти цього літака здійснювали варварське бомбардування цивільного населення та інфраструктури міста. Слава Україні! Ми переможемо!" - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомила пресслужба Генерального штабу ЗСУ.
"Мінус один. Щойно, підрозділом протиповітряної оборони Об’єднаних сил в районі населеного пункту ВОЛНОВАХА було збито російський винищувач-бомбардувальник СУ-34. Пілоти цього літака здійснювали варварське бомбардування цивільного населення та інфраструктури міста. Слава Україні! Ми переможемо!" - йдеться в повідомленні.
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