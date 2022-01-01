Над Волновахою збили російський винищувач, який бомбардував місто





Про це повідомила пресслужба Генерального штабу ЗСУ.



"Мінус один. Щойно, підрозділом протиповітряної оборони Об’єднаних сил в районі населеного пункту ВОЛНОВАХА було збито російський винищувач-бомбардувальник СУ-34. Пілоти цього літака здійснювали варварське бомбардування цивільного населення та інфраструктури міста. Слава Україні! Ми переможемо!" - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Підрозділом протиповітряної оборони Об’єднаних сил в районі населеного пункту Волноваха було збито російський винищувач.Про це повідомила пресслужба Генерального штабу ЗСУ."Мінус один. Щойно, підрозділом протиповітряної оборони Об’єднаних сил в районі населеного пункту ВОЛНОВАХА було збито російський винищувач-бомбардувальник СУ-34. Пілоти цього літака здійснювали варварське бомбардування цивільного населення та інфраструктури міста. Слава Україні! Ми переможемо!" - йдеться в повідомленні.

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