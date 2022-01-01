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Усі українці, яких торкнулася війна з Росією, отримають допомогу, – Зеленський

Усі українці, яких торкнулася війна з Росією, отримають допомогу, – Зеленський
Усі українці, яких торкнулася війна з Росією, отримають допомогу. Багато мирних жителів вже загинули внаслідок ворожих обстрілів.

Про це йдеться у зверненні президента Володимира Зеленського 3 березня.

«Кожен українець, який втратив можливість працювати через війну з Росією, отримає 6,5 тисяч гривень без жодних умов», - Зеленський.

В країні попри війну забезпечують повну виплату пенсій, як це і має бути згідно з законодавством.

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Теги: Зеленський, допомога, війна
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