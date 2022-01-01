Усі українці, яких торкнулася війна з Росією, отримають допомогу, – Зеленський
Сьогодні, 11:34
Усі українці, яких торкнулася війна з Росією, отримають допомогу. Багато мирних жителів вже загинули внаслідок ворожих обстрілів.
Про це йдеться у зверненні президента Володимира Зеленського 3 березня.
«Кожен українець, який втратив можливість працювати через війну з Росією, отримає 6,5 тисяч гривень без жодних умов», - Зеленський.
В країні попри війну забезпечують повну виплату пенсій, як це і має бути згідно з законодавством.
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Про це йдеться у зверненні президента Володимира Зеленського 3 березня.
«Кожен українець, який втратив можливість працювати через війну з Росією, отримає 6,5 тисяч гривень без жодних умов», - Зеленський.
В країні попри війну забезпечують повну виплату пенсій, як це і має бути згідно з законодавством.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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