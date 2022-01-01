 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Українські військові розгромили першу танкову армію Росії під Харковом

Українські військові розгромили першу танкову армію Росії під Харковом
Українські сили під Харковом розгромили військових першої танкової армії Росії. У полоні українців – старші офіцери.

Про це повідомив в ефірі «Настоящее время» радник голови Офісу президента Олексій Арестович, пише Zaxid.net.

«Під Харковом розгромили та взяли в полон другий елітний підрозділ російської армії. Це перша танкова армія – таманська дивізія, кантемирівська дивізія і так далі», – сказав Олексій Арестович.

За його словами, українські військові взяли в полон командирів танкового батальйону, заступника командира полку та інших старших офіцерів.

Як інформував ZAXID.NET, українські військові 27 лютого під Гостомелем на Київщині розгромили так звану елітну колону 141 моторизованого полку Росгвардії Чечні та ліквідували його командира Магомеда Тушаєва.

Також Олексій Арестович розповів, що майже 60% сил російського агресора зосереджені навколо Києва та Харкова, що призвело до прогалин у центрі та в зоні проведення ООС.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: армія, танки, Харків, Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Минулої ночі загинуло найбільше окупантів, – Арестович
Сьогодні, 13:09
Воєнний стан на Волині: що зробили за тиждень. РЕЗУЛЬТАТИ
Сьогодні, 12:06
Усі українці, яких торкнулася війна з Росією, отримають допомогу, – Зеленський
Сьогодні, 11:34
«Вони – дно», – Зеленський про спробу окупантів захопити Одесу. ВІДЕО
Сьогодні, 11:22
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Крізь призму війни: добрі новини першого дня весни від ВолиньPost. ПІДБІРКА
Добрі новини у лихий час: волинський бізнес продовжує допомагати Україні
Добрі новини у лихий час: як волинський бізнес кинувся на допомогу Україні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Воєнний стан на Волині: що зробили за тиждень. РЕЗУЛЬТАТИ
Сьогодні, 12:06
Над Волновахою збили російський винищувач, який бомбардував місто
Сьогодні, 11:56
Українські військові розгромили першу танкову армію Росії під Харковом
Сьогодні, 11:53
Усі українці, яких торкнулася війна з Росією, отримають допомогу, – Зеленський
Сьогодні, 11:34
«Вони – дно», – Зеленський про спробу окупантів захопити Одесу. ВІДЕО
Сьогодні, 11:22
Схожі новини
На Буковині 82-річний дідусь перерахував українській армії 100 тисяч грн та 10 тисяч доларів На Буковині 82-річний дідусь перерахував українській армії 100 тисяч грн та 10 тисяч доларів
Сьогодні, 08:59
У Харкові крилата ракета влучила в будівлю міськради У Харкові крилата ракета влучила в будівлю міськради
02 березень, 13:44
«Росія – держава-терорист»: Зеленський звернувся після обстрілу Харкова «Росія – держава-терорист»: Зеленський звернувся після обстрілу Харкова
01 березень, 12:51
Над Волновахою збили російський винищувач, який бомбардував місто Над Волновахою збили російський винищувач, який бомбардував місто
Сьогодні, 11:56
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Минулої ночі загинуло найбільше окупантів, – Арестович
Сьогодні, 13:09
 0
Злочини Росії мають ознаки геноциду проти українців, – Дуда
Сьогодні, 12:51
 0
Воєнний стан на Волині: що зробили за тиждень. РЕЗУЛЬТАТИ
Сьогодні, 12:06
 0
Над Волновахою збили російський винищувач, який бомбардував місто
Сьогодні, 11:56
 0
Українські військові розгромили першу танкову армію Росії під Харковом
Сьогодні, 11:53
 0
Медіа
відео
1/8