Українські військові розгромили першу танкову армію Росії під Харковом





Про це повідомив в ефірі «Настоящее время» радник голови Офісу президента Олексій Арестович, пише



«Під Харковом розгромили та взяли в полон другий елітний підрозділ російської армії. Це перша танкова армія – таманська дивізія, кантемирівська дивізія і так далі», – сказав Олексій Арестович.



За його словами, українські військові взяли в полон командирів танкового батальйону, заступника командира полку та інших старших офіцерів.



Як інформував ZAXID.NET, українські військові 27 лютого під Гостомелем на Київщині розгромили так звану елітну колону 141 моторизованого полку Росгвардії Чечні та ліквідували його командира Магомеда Тушаєва.



Також Олексій Арестович розповів, що майже 60% сил російського агресора зосереджені навколо Києва та Харкова, що призвело до прогалин у центрі та в зоні проведення ООС.

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