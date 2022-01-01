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«Вони – дно», – Зеленський про спробу окупантів захопити Одесу. ВІДЕО

«Вони – дно», – Зеленський про спробу окупантів захопити Одесу. ВІДЕО
Російські окупанти продовжують 8 день намагатися захопити Україну.
Усі лінії нашої оборони збережені, на жодному зі стратегічних напрямків у ворога немає успіху.

Про це йдеться у звернення президента Володимира Зеленського.

Київ вистояв цю ніч і черговий бомбовий удар, спрацювала наша протиповітряна оборона. В Ізюмі і Харкові вороги били з повітря.

Чернігів, Суни, Миколаїв тримають оборону.

"Вони хочуть зруйнувати нашу Одесу, але побачать лише дно Чорного моря. Бо вони - дно".


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Теги: Зеленський, зверннея
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