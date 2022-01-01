«Вони – дно», – Зеленський про спробу окупантів захопити Одесу. ВІДЕО



Усі лінії нашої оборони збережені, на жодному зі стратегічних напрямків у ворога немає успіху.



Про це йдеться у звернення президента Володимира Зеленського.



Київ вистояв цю ніч і черговий бомбовий удар, спрацювала наша протиповітряна оборона. В Ізюмі і Харкові вороги били з повітря.



Чернігів, Суни, Миколаїв тримають оборону.



"Вони хочуть зруйнувати нашу Одесу, але побачать лише дно Чорного моря. Бо вони - дно".





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Російські окупанти продовжують 8 день намагатися захопити Україну.Усі лінії нашої оборони збережені, на жодному зі стратегічних напрямків у ворога немає успіху.Про це йдеться у звернення президентаКиїв вистояв цю ніч і черговий бомбовий удар, спрацювала наша протиповітряна оборона. В Ізюмі і Харкові вороги били з повітря.Чернігів, Суни, Миколаїв тримають оборону."Вони хочуть зруйнувати нашу Одесу, але побачать лише дно Чорного моря. Бо вони - дно".

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