«Державний кордон на Волині – під надійним замком», – Юрій Погуляйко про ситуацію на ранок 3 березня

Ніч 3 березня ми нула спокійно. Державний кордон в межах Волині – під надійним замком. Противник проводить демонстративні дії, однак спроби порушити кордон не було.Про це у ранковому звернення сказав голова ОВАОбласть пристосувалась до життя в режимі воєнного часу: працює транспорт, аптеки, продуктові магазини, комунальні служби.При ОДА діють «гарячі лінії»:- цілодобово для вимушено евакуйованих осіб щодо поселення (066 657 09 15; (0332) 778 211);- колцентр Координаційного штабу для звернень громадян, телефони (068 233 46 08, 096 881 80 91)."Інформаційна війна набирає обертів – аналізуйте все, що ви чуєте та читаєте НЕ з офіційних джерел", - сказав Погуляйко.