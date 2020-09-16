«Державний кордон на Волині – під надійним замком», – Юрій Погуляйко про ситуацію на ранок 3 березня
Сьогодні, 11:05
Ніч 3 березня ми нула спокійно. Державний кордон в межах Волині – під надійним замком. Противник проводить демонстративні дії, однак спроби порушити кордон не було.
Про це у ранковому звернення сказав голова ОВА Юрій Погуляйко.
Область пристосувалась до життя в режимі воєнного часу: працює транспорт, аптеки, продуктові магазини, комунальні служби.
При ОДА діють «гарячі лінії»:
- цілодобово для вимушено евакуйованих осіб щодо поселення (066 657 09 15; (0332) 778 211);
- колцентр Координаційного штабу для звернень громадян, телефони (068 233 46 08, 096 881 80 91).
"Інформаційна війна набирає обертів – аналізуйте все, що ви чуєте та читаєте НЕ з офіційних джерел", - сказав Погуляйко.
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Про це у ранковому звернення сказав голова ОВА Юрій Погуляйко.
Область пристосувалась до життя в режимі воєнного часу: працює транспорт, аптеки, продуктові магазини, комунальні служби.
При ОДА діють «гарячі лінії»:
- цілодобово для вимушено евакуйованих осіб щодо поселення (066 657 09 15; (0332) 778 211);
- колцентр Координаційного штабу для звернень громадян, телефони (068 233 46 08, 096 881 80 91).
"Інформаційна війна набирає обертів – аналізуйте все, що ви чуєте та читаєте НЕ з офіційних джерел", - сказав Погуляйко.
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