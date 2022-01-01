В укритті луцької школи ночує 200 людей. ВІДЕО





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«І ми давай зносити все, що в нас є у школі, починаючи від постелі», – розповідає директорка навчального закладу Лариса Кучер.



24 лютого це місце стало прихистком для понад 200 лучан.



«Коли я зайшла сюди і побачила більше 200 людей… Вони потім просто тут залишалися. Зараз тут пусто, вони на день пішли додому. А починаючи з 6-ї години приходять сюди», – каже директорка.



У цьому укритті тепло, приміщення опалюється. Є місце, щоб поїсти, і продукти тривалого зберігання. Люди сюди приходять на ніч, а вдень розходяться по домівках.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ще нещодавно тут був шкільний тир. Задля безпеки не називаємо адреси і не показуємо приміщення зовні. Директорка школи каже: облаштовувати тут захисне місце почали ще перед війною. Утім, після того, як у Луцьку пролунали перші вибухи, зрозуміли: треба готувати ліжко-місця для сотень людей.Про це пише 12 канал «І ми давай зносити все, що в нас є у школі, починаючи від постелі», – розповідає директорка навчального закладу Лариса Кучер.24 лютого це місце стало прихистком для понад 200 лучан.«Коли я зайшла сюди і побачила більше 200 людей… Вони потім просто тут залишалися. Зараз тут пусто, вони на день пішли додому. А починаючи з 6-ї години приходять сюди», – каже директорка.У цьому укритті тепло, приміщення опалюється. Є місце, щоб поїсти, і продукти тривалого зберігання. Люди сюди приходять на ніч, а вдень розходяться по домівках.

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