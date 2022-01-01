В укритті луцької школи ночує 200 людей. ВІДЕО

В укритті луцької школи ночує 200 людей. ВІДЕО
Ще нещодавно тут був шкільний тир. Задля безпеки не називаємо адреси і не показуємо приміщення зовні. Директорка школи каже: облаштовувати тут захисне місце почали ще перед війною. Утім, після того, як у Луцьку пролунали перші вибухи, зрозуміли: треба готувати ліжко-місця для сотень людей.

Про це пише 12 канал.

«І ми давай зносити все, що в нас є у школі, починаючи від постелі», – розповідає директорка навчального закладу Лариса Кучер.

24 лютого це місце стало прихистком для понад 200 лучан.

«Коли я зайшла сюди і побачила більше 200 людей… Вони потім просто тут залишалися. Зараз тут пусто, вони на день пішли додому. А починаючи з 6-ї години приходять сюди», – каже директорка.

У цьому укритті тепло, приміщення опалюється. Є місце, щоб поїсти, і продукти тривалого зберігання. Люди сюди приходять на ніч, а вдень розходяться по домівках.

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Теги: Волинь, Луцьк, укриття
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