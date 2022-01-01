Українські військові збили над Ірпенем ворожий винищувач, – Залужний
Сьогодні, 10:20
Російський літак СУ-30 збили над Ірпенем.
Про це повідомляє Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний у фейсбуці.
"Щойно ми збили російський літак СУ-30 над Ірпенем. Розрахунок комплексу ППО відпрацював на відмінно!" - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомляє Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний у фейсбуці.
"Щойно ми збили російський літак СУ-30 над Ірпенем. Розрахунок комплексу ППО відпрацював на відмінно!" - йдеться у повідомленні.
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