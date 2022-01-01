Українські військові збили над Ірпенем ворожий винищувач, – Залужний

Українські військові збили над Ірпенем ворожий винищувач, – Залужний
Російський літак СУ-30 збили над Ірпенем.

Про це повідомляє Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний у фейсбуці.

"Щойно ми збили російський літак СУ-30 над Ірпенем. Розрахунок комплексу ППО відпрацював на відмінно!" - йдеться у повідомленні.

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Теги: Росія, Україна, війна, літак
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