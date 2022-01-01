Українські воїни знищили вже майже 9000 окупантів: загальні втрати ворога





Про це інформує Генеральний штаб Збройних сил України.



Тож, українські воїни вже знищили:



- особового складу - близько 9000 осіб,

- танків ‒ 217 од,

- ББМ ‒ 900 од,

- артилерійських систем – 90,

- РСЗВ - 42,

- засоби ППО - 11,

- літаків – 30 од (інформація уточнюється),

- гелікоптерів – 31 од (інформація уточнюється);

- автомобільної техніки - 374,

- легкі швидкісні катери - 2 од,

- цистерн з ППМ - 60,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.



У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Повідомили про загальні бойові втрати противника станом на ранок 3 березня.Про це інформує Генеральний штаб Збройних сил України.Тож, українські воїни вже знищили:- особового складу - близько 9000 осіб,- танків ‒ 217 од,- ББМ ‒ 900 од,- артилерійських систем – 90,- РСЗВ - 42,- засоби ППО - 11,- літаків – 30 од (інформація уточнюється),- гелікоптерів – 31 од (інформація уточнюється);- автомобільної техніки - 374,- легкі швидкісні катери - 2 од,- цистерн з ППМ - 60,- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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