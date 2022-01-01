Українські воїни знищили вже майже 9000 окупантів: загальні втрати ворога
Сьогодні, 09:44
Повідомили про загальні бойові втрати противника станом на ранок 3 березня.
Про це інформує Генеральний штаб Збройних сил України.
Тож, українські воїни вже знищили:
- особового складу - близько 9000 осіб,
- танків ‒ 217 од,
- ББМ ‒ 900 од,
- артилерійських систем – 90,
- РСЗВ - 42,
- засоби ППО - 11,
- літаків – 30 од (інформація уточнюється),
- гелікоптерів – 31 од (інформація уточнюється);
- автомобільної техніки - 374,
- легкі швидкісні катери - 2 од,
- цистерн з ППМ - 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.
У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Джерело головного зображення - Depositphotos
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Про це інформує Генеральний штаб Збройних сил України.
Тож, українські воїни вже знищили:
- особового складу - близько 9000 осіб,
- танків ‒ 217 од,
- ББМ ‒ 900 од,
- артилерійських систем – 90,
- РСЗВ - 42,
- засоби ППО - 11,
- літаків – 30 од (інформація уточнюється),
- гелікоптерів – 31 од (інформація уточнюється);
- автомобільної техніки - 374,
- легкі швидкісні катери - 2 од,
- цистерн з ППМ - 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.
У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Джерело головного зображення - Depositphotos
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