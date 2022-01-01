Поліщук доповів про ситуацію в Луцьку на ранок 3 березня. ВІДЕО

Поліщук доповів про ситуацію в Луцьку на ранок 3 березня. ВІДЕО
Ситуація у місті Луцьку під контролем.

Всі підприємства, які забезпечують життєдіяльність міста, працюють в штатному режимі, повідомив мер Луцька Ігор Поліщук.

"Всі організації, що підтримують життєдіяльність міста, працюють у штатному режимі. Громадський транспорт теж працює в поточному режимі. Незважаючи на складну ситуцію в країні, працювала посипальна техніка, тому що випав невеликий сніг. Тримаємо ситуацію з комунальними службами під контролем. Отримуємо колосальну кількість міжнародної допомоги. Спілкуюся з міськими головами польських міст. Дякую всім, хто сьогодні допомагає Луцьку, Волині, Україні. Отримуємо і продукти харчування, і спорядження для військових. Дякую тим, хто привозить десятки тонн допомоги щодня. В разі можливості допомагаємо іншим містам, де зараз є гуманітарна катастрофа. Звертаюся до усіх: дотримуйтеся комендантської години, щоб ці люди, які патрулюють вночі, могли свою роботу виконувати якісно. Також нагадую, що у нас з 7 ранку понеділка діє заборона на продаж алкоголю. Якщо ви маєте такі факти, прошу звертатися на гарячу лінію Департаменту Муніципальної варти Луцької міської ради, - йдеться в його повідомленні.



Деталі - у відеозверненні.

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Теги: Волинь, Луцьк, Поліщук
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