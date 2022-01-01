На Буковині 82-річний дідусь перерахував українській армії 100 тисяч грн та 10 тисяч доларів





Про це повідомила на своїй сторінці у Наталія Цимбалюк.



“Що таке війна, наше старше покоління знає ще краще, ніж ми, тому що в їхньому житті це друга кривава війна. Шевчук Микола Григорович, житель міста Новодністровськ, завжди небайдужий до долі країни і долі нашої громади. Він перерахував на підтримку української армії 100 тисяч гривень і 10 тисяч доларів США”, – повідомила Наталія Цимбалюк.



Мер Новодністровська зазначила, що це були всі заощадження, які чоловік збирав протягом свого життя. А народився він у жовтні 1939 року.



Після початку війни літній чоловік прийняв рішення підтримати українських військових, тому перерахував гроші на потреби армії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Це були всі заощадження, які чоловік збирав протягом свого життя.Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook Новодністровський міський голова“Що таке війна, наше старше покоління знає ще краще, ніж ми, тому що в їхньому житті це друга кривава війна., житель міста Новодністровськ, завжди небайдужий до долі країни і долі нашої громади. Він перерахував на підтримку української армії 100 тисяч гривень і 10 тисяч доларів США”, – повідомила Наталія Цимбалюк.Мер Новодністровська зазначила, що це були всі заощадження, які чоловік збирав протягом свого життя. А народився він у жовтні 1939 року.Після початку війни літній чоловік прийняв рішення підтримати українських військових, тому перерахував гроші на потреби армії.

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