На Буковині 82-річний дідусь перерахував українській армії 100 тисяч грн та 10 тисяч доларів

На Буковині 82-річний дідусь перерахував українській армії 100 тисяч грн та 10 тисяч доларів
Це були всі заощадження, які чоловік збирав протягом свого життя.

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook Новодністровський міський голова Наталія Цимбалюк.

“Що таке війна, наше старше покоління знає ще краще, ніж ми, тому що в їхньому житті це друга кривава війна. Шевчук Микола Григорович, житель міста Новодністровськ, завжди небайдужий до долі країни і долі нашої громади. Він перерахував на підтримку української армії 100 тисяч гривень і 10 тисяч доларів США”, – повідомила Наталія Цимбалюк.

Мер Новодністровська зазначила, що це були всі заощадження, які чоловік збирав протягом свого життя. А народився він у жовтні 1939 року.

Після початку війни літній чоловік прийняв рішення підтримати українських військових, тому перерахував гроші на потреби армії.

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Теги: Росія, Україна, війна, армія, допомога
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