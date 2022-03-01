Росіяни вдарили ракетою по Сумах, п’ятеро постраждалих

Росіяни вдарили ракетою по Сумах, п’ятеро постраждалих
П’ятеро людей потрапили до лікарні після того, як росіяни завдали ракетного удару в Сумах.

Про це повідомляє голова ОДА Сумщини Дмитро Живицький у Telegram, пише Українська правда.

"Прокинулися сьогодні від потужного ракетного удару по території нашої 27-й артилерійської бригади, військової кафедри СумДУ та кадетського корпусу. П'ятеро в лікарні", - йдетьтся в повідомленні.

Уточнюється, що місто повністю контрольоване теробороною.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Росія, Україна, війна, Суми
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Крізь призму війни: добрі новини першого дня весни від ВолиньPost. ПІДБІРКА
Добрі новини у лихий час: волинський бізнес продовжує допомагати Україні
Добрі новини у лихий час: як волинський бізнес кинувся на допомогу Україні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Росіяни вдарили ракетою по Сумах, п’ятеро постраждалих
Сьогодні, 08:08
Російське вторгнення: ситуація в Україні станом на ранок восьмого дня війни
Сьогодні, 07:46
Російські окупанти здалися в полон і передали послання на батьківщину. ВІДЕО
Сьогодні, 06:38
93% українців підтримують діяльність Зеленського
Сьогодні, 06:05
Ми можемо говорити про переломну фазу у війні України проти РФ, – Міноборони
Сьогодні, 05:40
Схожі новини
Українські військові ведуть бій на напрямку Сум Українські військові ведуть бій на напрямку Сум
24 лютий, 15:10
У суді в Гаазі заявили про початок розслідування ситуації в Україні У суді в Гаазі заявили про початок розслідування ситуації в Україні
Сьогодні, 03:11
Перемовини України та Росії не відбудуться в Біловезькій пущі, місце змінилося Перемовини України та Росії не відбудуться в Біловезькій пущі, місце змінилося
02 березень, 22:45
В США оприлюднили новий пакет санкцій проти Росії та Білорусі В США оприлюднили новий пакет санкцій проти Росії та Білорусі
02 березень, 21:32
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Росіяни вдарили ракетою по Сумах, п’ятеро постраждалих
Сьогодні, 08:08
 0
Російське вторгнення: ситуація в Україні станом на ранок восьмого дня війни
Сьогодні, 07:46
 0
Російські окупанти здалися в полон і передали послання на батьківщину. ВІДЕО
Сьогодні, 06:38
 0
93% українців підтримують діяльність Зеленського
Сьогодні, 06:05
 0
Ми можемо говорити про переломну фазу у війні України проти РФ, – Міноборони
Сьогодні, 05:40
 0
Медіа
відео
1/8