Росіяни вдарили ракетою по Сумах, п’ятеро постраждалих





Про це повідомляє голова ОДА Сумщини Дмитро Живицький у Telegram, пише



"Прокинулися сьогодні від потужного ракетного удару по території нашої 27-й артилерійської бригади, військової кафедри СумДУ та кадетського корпусу. П'ятеро в лікарні", - йдетьтся в повідомленні.



Уточнюється, що місто повністю контрольоване теробороною.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. П’ятеро людей потрапили до лікарні після того, як росіяни завдали ракетного удару в Сумах.Про це повідомляє голова ОДА Сумщини Дмитро Живицький у Telegram, пише Українська правда "Прокинулися сьогодні від потужного ракетного удару по території нашої 27-й артилерійської бригади, військової кафедри СумДУ та кадетського корпусу. П'ятеро в лікарні", - йдетьтся в повідомленні.Уточнюється, що місто повністю контрольоване теробороною.

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