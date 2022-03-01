Росіяни вдарили ракетою по Сумах, п’ятеро постраждалих
Сьогодні, 08:08
П’ятеро людей потрапили до лікарні після того, як росіяни завдали ракетного удару в Сумах.
Про це повідомляє голова ОДА Сумщини Дмитро Живицький у Telegram, пише Українська правда.
"Прокинулися сьогодні від потужного ракетного удару по території нашої 27-й артилерійської бригади, військової кафедри СумДУ та кадетського корпусу. П'ятеро в лікарні", - йдетьтся в повідомленні.
Уточнюється, що місто повністю контрольоване теробороною.
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Про це повідомляє голова ОДА Сумщини Дмитро Живицький у Telegram, пише Українська правда.
"Прокинулися сьогодні від потужного ракетного удару по території нашої 27-й артилерійської бригади, військової кафедри СумДУ та кадетського корпусу. П'ятеро в лікарні", - йдетьтся в повідомленні.
Уточнюється, що місто повністю контрольоване теробороною.
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