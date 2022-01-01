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Російські окупанти здалися в полон і передали послання на батьківщину. ВІДЕО

Російські окупанти здалися в полон і передали послання на батьківщину. ВІДЕО
На восьмий день війни України проти країни-агресора Росії, яка спрямувала на нашу землю свої ворожі війська, до рук ЗСУ потрапляє все більше окупантів. Попавшись чи здавшись у полон, ті стверджують, що не знали, куди їх відправили, і передають послання рідним у РФ, закликаючи не вірити пропаганді на росТБ. Такими зізнаннями на камеру поділилися військові "могутньої" російської армії, яких спіймали Чернігівській області.

Про це повідомляє OBOZREVATEL.

На відео постають п'ятеро полонених фактично з однієї військової частини, більшість у званні старшого сержанта. Усі окупанти кажуть, що здалися в полон ЗСУ самі, українські військові їх нагодували, напоїли і добре ставляться.

Найстарший серед них – Олександр Кравчук, 1981 р. н. із села Тоцьке 2-ге, що в Томському районі Оренбурзької області РФ. За його словами, їхній БТР було спалено, вони йшли пішки й потрапили до рук ЗСУ.

Його товариш, 34-річний старший сержант із смт Рощинський у Волзькому районі Самарської області зізнався, що насправді після того, як їхня машина вийшла з ладу, росіяни змусили її загрузнути в болоті й вирішили спалити.

"Потім вийшли по курсу на схід, додому. Блукаючи більше чотирьох днів болотами й лісами, здалися в полон. З нами добре поводяться, жодних поганих моментів у наш бік немає", – підкреслив він.

Також полонений військовослужбовець із РФ поділився своїм побажанням до росіян: "Вірити в те, що ти бачиш сам, на власні очі. А не в те, що тобі показують й інформують із телевізора".

Його земляк, 32-річний єфрейтор Максим Ємєльянов був небагатослівним, мовляв, нагодували, напоїли, не ображають, тож усе нормально.

38-річний старший сержант із Новокузнецька Кемеровської області РФ заявив, що здався в полон, коли його з товаришами оточили українські військові.

"Людина вийшла на переговори, ми зрозуміли, що нікуди діватися – ми в кільці", – сказав він, з усмішкою додавши, що єдине його бажання зараз – потрапити додому.

Наймолодший із окупантів – 24-річний рядовий Сергій Вашко з міста Кінель Самарської області – також зазначив, що сам здався в полон, але побажань у нього немає.


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Теги: Війна, окупанти, полонені
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