93% українців підтримують діяльність Зеленського

93% українців підтримують діяльність Зеленського
Згідно з опитуваннями, 93% українців підтримують діяльність президента Володимира Зеленського. Найвища підтримка дій Зеленського – на заході країни, вона становить 85%.

Про це свідчать результати дослідження соціологічної групи Рейтинг.

У центрі підтримка серед опитаних – 83%. На півдні – 78% і на сході – 64%.

Опитування проводилося 1 березня телефоном і онлайн серед населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 1200 респондентів.

Похибка репрезентативності дослідження становить не більше 2,8%.

93% українців підтримують діяльність Зеленського

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Теги: Зеленський, Рейтинг
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Коментарі 1
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То може бойові дії перенесем на сторону окупантів
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