93% українців підтримують діяльність Зеленського





Про це свідчать результати дослідження соціологічної групи



У центрі підтримка серед опитаних – 83%. На півдні – 78% і на сході – 64%.



Опитування проводилося 1 березня телефоном і онлайн серед населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.



Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 1200 респондентів.



Похибка репрезентативності дослідження становить не більше 2,8%.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Згідно з опитуваннями, 93% українців підтримують діяльність президента Володимира Зеленського. Найвища підтримка дій Зеленського – на заході країни, вона становить 85%.Про це свідчать результати дослідження соціологічної групи Рейтинг У центрі підтримка серед опитаних – 83%. На півдні – 78% і на сході – 64%.Опитування проводилося 1 березня телефоном і онлайн серед населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 1200 респондентів.Похибка репрезентативності дослідження становить не більше 2,8%.

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