93% українців підтримують діяльність Зеленського
Сьогодні, 06:05
Згідно з опитуваннями, 93% українців підтримують діяльність президента Володимира Зеленського. Найвища підтримка дій Зеленського – на заході країни, вона становить 85%.
Про це свідчать результати дослідження соціологічної групи Рейтинг.
У центрі підтримка серед опитаних – 83%. На півдні – 78% і на сході – 64%.
Опитування проводилося 1 березня телефоном і онлайн серед населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.
Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 1200 респондентів.
Похибка репрезентативності дослідження становить не більше 2,8%.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це свідчать результати дослідження соціологічної групи Рейтинг.
У центрі підтримка серед опитаних – 83%. На півдні – 78% і на сході – 64%.
Опитування проводилося 1 березня телефоном і онлайн серед населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.
Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 1200 респондентів.
Похибка репрезентативності дослідження становить не більше 2,8%.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
То може бойові дії перенесем на сторону окупантів
Останні новини
93% українців підтримують діяльність Зеленського
Сьогодні, 06:05
«Волиньобленерго» працює посилено, але світло не вимикає
Сьогодні, 04:50