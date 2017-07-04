Ми можемо говорити про переломну фазу у війні України проти РФ, – Міноборони

Ми можемо говорити про переломну фазу у війні України проти РФ, – Міноборони
У Міністерстві оборони України вважають, що у війні, яку Росія розпочала проти української держави, розпочався переломний момент. Він пов'язаний із тим, що російські окупанти втрачають ресурси, ворог демотивований та деморалізований.

Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі Україна 24 у середу, 2 березня.

Вона сказала, що кожен день потужного спротиву українців робить перевагу на користь нашої держави. І підкреслила, що на таку відповідь від України ворог не очікував, окупанти сподівалися, що вдасться захопити державу за кілька днів.

Крім того, за словами посадовиці, у російських військ високі втрати, агонія та розпач.

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Теги: Міноборони, Ганна Маляр, війна
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