«Волиньобленерго» працює посилено, але світло не вимикає

«Волиньобленерго» працює посилено, але світло не вимикає
Попри роботу в ізоляції, енергетична система України працює у штатному режимі. Тож усі волиняни мають безперебійний доступ до електроенергії.

Про це повідомили у компанії «Волиньобленерго», інформує 12 канал.

«Підприємство працює зараз у посиленому режимі, звичайно. Але мережі у нас працюють штатно. Вимкнень немає. Планові роботи ми зараз не виконуємо, стараємося не тривожити зайвий раз населення. Якщо десь і виконуються планові роботи, то вже йдуть із заявок місцевих органів самоврядування. Наразі енергетична система якраз працює над цим питанням. Справляємося, у принципі проблем нема. В нас кожен день проходять селекторні наради з Міністерством, і ситуація більш ніж контрольована», – пояснив технічний директор ПрАТ «Волиньобленерго» Богдан Сухнацький.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: світло, Волиньобленерго
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Крізь призму війни: добрі новини першого дня весни від ВолиньPost. ПІДБІРКА
Добрі новини у лихий час: волинський бізнес продовжує допомагати Україні
Добрі новини у лихий час: як волинський бізнес кинувся на допомогу Україні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У перерві між обстрілами: у Києві одружилися поліцейський з журналісткою
Сьогодні, 05:15
«Волиньобленерго» працює посилено, але світло не вимикає
Сьогодні, 04:50
Кількість біженців з України перевищила 800 тисяч
Сьогодні, 04:25
США переконані, що Росія свідомо цілиться по цивільних об’єктах в Україні
Сьогодні, 04:00
В Ізюмі окупанти завдали удару багатоповерівці: загинули люди
Сьогодні, 03:35
Схожі новини
Де на Волині та у Луцьку будуть відключати світло 14 грудня Де на Волині та у Луцьку будуть відключати світло 14 грудня
13 грудень, 2020, 19:15
На декількох вулицях Луцька постійно зникало світло: що кажуть в обленерго На декількох вулицях Луцька постійно зникало світло: що кажуть в обленерго
27 листопад, 2020, 13:56
Де у Луцьку не буде світла 24 квітня Де у Луцьку не буде світла 24 квітня
23 квітень, 2020, 19:00
Завтра на семи вулицях у Луцьку відключать електропостачання. ПЕРЕЛІК Завтра на семи вулицях у Луцьку відключать електропостачання. ПЕРЕЛІК
20 квітень, 2020, 17:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У перерві між обстрілами: у Києві одружилися поліцейський з журналісткою
Сьогодні, 05:15
 0
«Волиньобленерго» працює посилено, але світло не вимикає
Сьогодні, 04:50
 0
Кількість біженців з України перевищила 800 тисяч
Сьогодні, 04:25
 0
США переконані, що Росія свідомо цілиться по цивільних об’єктах в Україні
Сьогодні, 04:00
 0
В Ізюмі окупанти завдали удару багатоповерівці: загинули люди
Сьогодні, 03:35
 0
Медіа
відео
1/8