«Волиньобленерго» працює посилено, але світло не вимикає





Про це повідомили у компанії «Волиньобленерго», інформує



«Підприємство працює зараз у посиленому режимі, звичайно. Але мережі у нас працюють штатно. Вимкнень немає. Планові роботи ми зараз не виконуємо, стараємося не тривожити зайвий раз населення. Якщо десь і виконуються планові роботи, то вже йдуть із заявок місцевих органів самоврядування. Наразі енергетична система якраз працює над цим питанням. Справляємося, у принципі проблем нема. В нас кожен день проходять селекторні наради з Міністерством, і ситуація більш ніж контрольована», – пояснив технічний директор ПрАТ «Волиньобленерго» Богдан Сухнацький.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Попри роботу в ізоляції, енергетична система України працює у штатному режимі. Тож усі волиняни мають безперебійний доступ до електроенергії.Про це повідомили у компанії «Волиньобленерго», інформує 12 канал. «Підприємство працює зараз у посиленому режимі, звичайно. Але мережі у нас працюють штатно. Вимкнень немає. Планові роботи ми зараз не виконуємо, стараємося не тривожити зайвий раз населення. Якщо десь і виконуються планові роботи, то вже йдуть із заявок місцевих органів самоврядування. Наразі енергетична система якраз працює над цим питанням. Справляємося, у принципі проблем нема. В нас кожен день проходять селекторні наради з Міністерством, і ситуація більш ніж контрольована», – пояснив технічний директор ПрАТ «Волиньобленерго»

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