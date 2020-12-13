«Волиньобленерго» працює посилено, але світло не вимикає
Сьогодні, 04:50
Попри роботу в ізоляції, енергетична система України працює у штатному режимі. Тож усі волиняни мають безперебійний доступ до електроенергії.
Про це повідомили у компанії «Волиньобленерго», інформує 12 канал.
«Підприємство працює зараз у посиленому режимі, звичайно. Але мережі у нас працюють штатно. Вимкнень немає. Планові роботи ми зараз не виконуємо, стараємося не тривожити зайвий раз населення. Якщо десь і виконуються планові роботи, то вже йдуть із заявок місцевих органів самоврядування. Наразі енергетична система якраз працює над цим питанням. Справляємося, у принципі проблем нема. В нас кожен день проходять селекторні наради з Міністерством, і ситуація більш ніж контрольована», – пояснив технічний директор ПрАТ «Волиньобленерго» Богдан Сухнацький.
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Про це повідомили у компанії «Волиньобленерго», інформує 12 канал.
«Підприємство працює зараз у посиленому режимі, звичайно. Але мережі у нас працюють штатно. Вимкнень немає. Планові роботи ми зараз не виконуємо, стараємося не тривожити зайвий раз населення. Якщо десь і виконуються планові роботи, то вже йдуть із заявок місцевих органів самоврядування. Наразі енергетична система якраз працює над цим питанням. Справляємося, у принципі проблем нема. В нас кожен день проходять селекторні наради з Міністерством, і ситуація більш ніж контрольована», – пояснив технічний директор ПрАТ «Волиньобленерго» Богдан Сухнацький.
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