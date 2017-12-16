Кількість біженців з України перевищила 800 тисяч





Про це повідомила представниця Управління верховного комісара ООН у справах біженців Шабі Манту у Twitter, передає



За оцінками, до Польщі прибули близько 500 тисяч українців, до Угорщини - понад 100 тисяч, а кількадесят тисяч вирушили до Молдови, Румунії та Словаччини.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Понад 835 тисяч біженців залишили Україну з 24 лютого.Про це повідомила представниця Управління верховного комісара ООН у справах біженців Шабі Манту у Twitter, передає "Радіо Свобода" За оцінками, до Польщі прибули близько 500 тисяч українців, до Угорщини - понад 100 тисяч, а кількадесят тисяч вирушили до Молдови, Румунії та Словаччини.

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