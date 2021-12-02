В Ізюмі окупанти завдали удару багатоповерівці: загинули люди
Сьогодні, 03:35
У місті Ізюм на Харківщині внаслідок окупанти завдали удару по багатоповерхівці та приватному будинку.
Про це розповів заступник мера Ізюма Володимир Мацокін, інформує "Суспільне".
Внаслідок авіаудару росіян загинули четверо дорослих та двоє дітей, які перебували у приватному будинку. Згодом Мацокін уточнив, що кількість жертв атаки в Ізюмі збільшилася до 8. Загинули 6 дорослих, 2 дітей, усі мирні жителі.
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Про це розповів заступник мера Ізюма Володимир Мацокін, інформує "Суспільне".
Внаслідок авіаудару росіян загинули четверо дорослих та двоє дітей, які перебували у приватному будинку. Згодом Мацокін уточнив, що кількість жертв атаки в Ізюмі збільшилася до 8. Загинули 6 дорослих, 2 дітей, усі мирні жителі.
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