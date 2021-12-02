В Ізюмі окупанти завдали удару багатоповерівці: загинули люди





Про це розповів заступник мера Ізюма Володимир Мацокін, інформує



Внаслідок авіаудару росіян загинули четверо дорослих та двоє дітей, які перебували у приватному будинку. Згодом Мацокін уточнив, що кількість жертв атаки в Ізюмі збільшилася до 8. Загинули 6 дорослих, 2 дітей, усі мирні жителі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У місті Ізюм на Харківщині внаслідок окупанти завдали удару по багатоповерхівці та приватному будинку.Про це розповів заступник мера Ізюмаінформує "Суспільне". Внаслідок авіаудару росіян загинули четверо дорослих та двоє дітей, які перебували у приватному будинку. Згодом Мацокін уточнив, що кількість жертв атаки в Ізюмі збільшилася до 8. Загинули 6 дорослих, 2 дітей, усі мирні жителі.

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