 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

У суді в Гаазі заявили про початок розслідування ситуації в Україні

У суді в Гаазі заявили про початок розслідування ситуації в Україні
Прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан оголосив 2 березня, що повідомив керівництву МКС про своє рішення негайно розпочати активне розслідування ситуації в Україні, на територію якої вторглася Росія.

Про це пише «Радіо Свобода».

«Наша робота зі збору доказів розпочалася», – йдеться в заяві прокурора.

Він додав, що 39 країн звернулися до Міжнародного кримінального суду у зв’язку з ситуацією в Україні.

«Ці звернення дають змогу моєму офісу розпочати розслідування ситуації в Україні з 21 листопада 2013 року і далі, охоплюючи, таким чином, будь-які попередні та поточні звинувачення у воєнних злочинах, злочинах проти людяності чи геноциді, скоєних на будь-якій частині території України будь-якою особою», – заявив Карім Хан.

Він знову закликав «всіх, хто бере участь у бойових діях в Україні, суворо дотримуватися чинних норм міжнародного гуманітарного права».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: суд, Гаага, трибунал, війна, Росія, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
США переконані, що Росія свідомо цілиться по цивільних об’єктах в Україні
Сьогодні, 04:00
РФ хоче використати фейкове відео Зеленського про нібито капітуляцію
Сьогодні, 02:50
Кошти з єПідтримки можна використати без обмежень
Сьогодні, 00:35
Перемовини України та Росії не відбудуться в Біловезькій пущі, місце змінилося
02 березень, 22:45
всі новини теми
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Через 8 років і 7 днів.
Відповісти
Вибір редактора
Крізь призму війни: добрі новини першого дня весни від ВолиньPost. ПІДБІРКА
Добрі новини у лихий час: волинський бізнес продовжує допомагати Україні
Добрі новини у лихий час: як волинський бізнес кинувся на допомогу Україні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
США переконані, що Росія свідомо цілиться по цивільних об’єктах в Україні
Сьогодні, 04:00
В Ізюмі окупанти завдали удару багатоповерівці: загинули люди
Сьогодні, 03:35
У суді в Гаазі заявили про початок розслідування ситуації в Україні
Сьогодні, 03:11
РФ хоче використати фейкове відео Зеленського про нібито капітуляцію
Сьогодні, 02:50
Зеленський присвоїв звання Героя України 15 захисникам
Сьогодні, 02:21
Схожі новини
Кримінальний суд в Гаазі взявся розслідувати воєнні злочини РФ в Україні Кримінальний суд в Гаазі взявся розслідувати воєнні злочини РФ в Україні
01 березень, 08:33
Перемовини України та Росії не відбудуться в Біловезькій пущі, місце змінилося Перемовини України та Росії не відбудуться в Біловезькій пущі, місце змінилося
02 березень, 22:45
В США оприлюднили новий пакет санкцій проти Росії та Білорусі В США оприлюднили новий пакет санкцій проти Росії та Білорусі
02 березень, 21:32
Російський банкір пообіцяв мільйон доларів за голову Путіна Російський банкір пообіцяв мільйон доларів за голову Путіна
02 березень, 21:08
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
США переконані, що Росія свідомо цілиться по цивільних об’єктах в Україні
Сьогодні, 04:00
 0
В Ізюмі окупанти завдали удару багатоповерівці: загинули люди
Сьогодні, 03:35
 0
У суді в Гаазі заявили про початок розслідування ситуації в Україні
Сьогодні, 03:11
 0
РФ хоче використати фейкове відео Зеленського про нібито капітуляцію
Сьогодні, 02:50
 0
Зеленський присвоїв звання Героя України 15 захисникам
Сьогодні, 02:21
 0
Медіа
відео
1/8