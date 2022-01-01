У суді в Гаазі заявили про початок розслідування ситуації в Україні
Сьогодні, 03:11
Прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан оголосив 2 березня, що повідомив керівництву МКС про своє рішення негайно розпочати активне розслідування ситуації в Україні, на територію якої вторглася Росія.
Про це пише «Радіо Свобода».
«Наша робота зі збору доказів розпочалася», – йдеться в заяві прокурора.
Він додав, що 39 країн звернулися до Міжнародного кримінального суду у зв’язку з ситуацією в Україні.
«Ці звернення дають змогу моєму офісу розпочати розслідування ситуації в Україні з 21 листопада 2013 року і далі, охоплюючи, таким чином, будь-які попередні та поточні звинувачення у воєнних злочинах, злочинах проти людяності чи геноциді, скоєних на будь-якій частині території України будь-якою особою», – заявив Карім Хан.
Він знову закликав «всіх, хто бере участь у бойових діях в Україні, суворо дотримуватися чинних норм міжнародного гуманітарного права».
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Про це пише «Радіо Свобода».
«Наша робота зі збору доказів розпочалася», – йдеться в заяві прокурора.
Він додав, що 39 країн звернулися до Міжнародного кримінального суду у зв’язку з ситуацією в Україні.
«Ці звернення дають змогу моєму офісу розпочати розслідування ситуації в Україні з 21 листопада 2013 року і далі, охоплюючи, таким чином, будь-які попередні та поточні звинувачення у воєнних злочинах, злочинах проти людяності чи геноциді, скоєних на будь-якій частині території України будь-якою особою», – заявив Карім Хан.
Він знову закликав «всіх, хто бере участь у бойових діях в Україні, суворо дотримуватися чинних норм міжнародного гуманітарного права».
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