У суді в Гаазі заявили про початок розслідування ситуації в Україні

Карім Хан оголосив 2 березня, що повідомив керівництву МКС про своє рішення негайно розпочати активне розслідування ситуації в Україні, на територію якої вторглася Росія.



Про це пише



«Наша робота зі збору доказів розпочалася», – йдеться в заяві прокурора.



Він додав, що 39 країн звернулися до Міжнародного кримінального суду у зв’язку з ситуацією в Україні.



«Ці звернення дають змогу моєму офісу розпочати розслідування ситуації в Україні з 21 листопада 2013 року і далі, охоплюючи, таким чином, будь-які попередні та поточні звинувачення у воєнних злочинах, злочинах проти людяності чи геноциді, скоєних на будь-якій частині території України будь-якою особою», – заявив Карім Хан.



Він знову закликав «всіх, хто бере участь у бойових діях в Україні, суворо дотримуватися чинних норм міжнародного гуманітарного права».

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